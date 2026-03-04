«Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον Τραμπ και ο πρόεδρος είπε την τελευταία λέξη», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ

0

«Είναι τελειωμένοι - Το ξέρουν και αν όχι, θα το μάθουν σύντομα»

Για απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στην ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο

«Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ είχε την τελευταία λέξη», ισχυρίστηκε ο Χέγκσεθ.

Συνεχίζοντας την ομιλία του, είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «κυνήγησαν και σκότωσαν» τον αρχηγό μιας μονάδας που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι «η Αμερική κερδίζει» και πως «θα αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειαστεί για να διασφαλίσουμε την επιτυχία μας».

Έπειτα, ανέφερε για την Τεχεράνη πως «είναι τελειωμένοι και το ξέρουν, ή τουλάχιστον σύντομα θα το μάθουν».

«Μόλις αρχίσαμε να κυνηγάμε, να αποσυνθέτουμε, να αποθαρρύνουμε, να καταστρέφουμε και να εξουθενώνουμε τις δυνατότητές τους. Από χθες το βράδυ και για λίγες ημέρες, σε λιγότερο από μια εβδομάδα, οι δύο ισχυρότερες αεροπορικές δυνάμεις στον κόσμο θα έχουν τον πλήρη έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «θα πετούν μέρα και νύχτα, εντοπίζοντας, καταστρέφοντας και εξουδετερώνοντας τους πυραύλους και την αμυντική βιομηχανική βάση του ιρανικού στρατού, εντοπίζοντας και εξουδετερώνοντας τους ηγέτες τους και τους στρατιωτικούς ηγέτες τους».

«Δεν είναι δίκαιη μάχη. Τους χτυπάμε ενώ είναι στο έδαφος, και αυτό είναι ακριβώς πρέπει να γίνεται», ανέφερε, προσθέτοντας σε έντονο ύφος: «Θα δέχονται θάνατο και καταστροφή από τον ουρανό όλη την ημέρα».

«Το Ιράν έχει επιτεθεί αδιακρίτως»

Μετά τον Πιτ Χέγκσεθ, μίλησε ο στρατηγός Νταν Κέιν, ο οποίος παρουσίασε χάρτη με τα χτυπήματα που έχουν γίνει στο Ιράν, αναφέροντας πως η Τεχεράνη έχει «επιτεθεί αδιακρίτως και με μεγάλη ανακρίβεια».

«Εκτόξευσαν περισσότερα από 500 βαλλιστικά πυραύλους και περισσότερα από 2.000 drones, χτυπώντας αθώους πολίτες σε όλη την περιοχή», είπε.

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι εταίροι των ΗΠΑ «απαντούν στο κάλεσμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους», προσθέτοντας: «Η Ιορδανία, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Κουβέιτ υπερασπίζονται τον λαό τους με τη δική τους πολεμική ικανότητα, με ακρίβεια και αυτοσυγκράτηση».

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός στρατηγός είπε ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό πυρομαχικών για να ολοκληρώσει την επιχείρηση, αναφέροντας: «Υπάρχει επαρκής ποσότητα. Δεν θέλω να μιλήσω με αριθμούς… το θεωρούμε θέμα επιχειρησιακής ασφάλειας».