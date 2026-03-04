Τουλάχιστον χίλιοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ, σύμφωνα με τους Ιρανούς

0

Ο συνολικός αριθμός που δίνουν περιλαμβάνει στρατιώτες και άμαχους

Το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna έκανε σήμερα λόγο για 1.045 θανάτους, αμάχων και στρατιωτών, από την έναρξη το Σάββατο της εκστρατείας βομβαρδισμών που έχουν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τρίτη, από την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο τοποθετούσε τον αριθμό των θανάτων στους 787.

«Κατά τη στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιήθηκε από την εγκληματική Αμερική και το σφετεριστικό ισραηλινό καθεστώς εναντίον της ισλαμικής μας πατρίδας, 1.045 αγαπημένοι στρατιώτες και άμαχοί μας» σκοτώθηκαν, έγραψε το Irna, επικαλούμενο ανακοίνωση του Ινστιτούτου Μαρτύρων και Παλαιών Μαχητών, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.