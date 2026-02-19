Αφέθηκε ελεύθερος από την Αστυνομία ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου – Το χρονικό της σύλληψής του για το σκάνδαλο Επστάιν

0

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε διαβλέψει τις εξελίξεις και αφαίρεσε τα προνόμια του αδερφού του

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, πρώην πρίγκιπας Άντριου, αδερφός του βασιλιά Καρόλου σήμερα το πρωί συνελήφθη ως ύποπτος για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση».

Βεβαίως μερικές ώρες αργότερα και αφού έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορείται ότι από το 2001 ως το 2011 όπου ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία καθώς οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Ο βασιλιάς Κάρολος που εδώ και καιρό έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συνδράμει στις έρευνες τις αστυνομίας, με σημερινή του ανακοίνωση εκφράζει την «βαθιά του ανησυχία», σημειώνει ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη τονίζοντας παράλληλα πως «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».

Ο Βρετανός μονάρχης επισημαίνει επίσης ότι «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και ότι αναμένει η διαδικασία να διεξαχθεί «με πληρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου». Υπογραμμίζει δε ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία άλλη δήλωση επι του θέματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η σύλληψη του 'Αντριου που σήμερα γιορτάζει τα 66α γενέθλια του έγινε νωρίς σήμερα το πρωί. Στις 8 τοπική ώρα περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικούς με πολιτική περιβολή εθεάθησαν στη Φάρμα Γούντ του κτήματος Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας, ζητώντας από τον αδερφό του βασιλιά να τους ακολουθήσει στο τμήμα. Ο 'Αντριου είχε μετακομίσει στο Σάντριγχαμ στις αρχές του μήνα μετά τον «ταπεινωτικό εξοστρακισμό» του, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, από το κάστρο του Ουίνδσορ εξαιτίας της συνεχιζόμενης πίεσης που δεχόταν η βασιλική οικογένεια για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις της σχέσης του 'Αντριου με τον Επστάιν.

Με ανακοίνωση της η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι στο πλαίσιο της έρευνας, συνέλαβε έναν άνδρα γύρω στα 60 στο Νόρφολκ με την υποψία παράβασης καθήκοντος, πραγματοποιώντας παράλληλες έρευνες και σε άλλες διευθύνσεις. Διευκρινίζει πως «δεν θα ανακοινώσει το όνομα του συλληφθέντος, καθώς αυτό ορίζει η βρετανική νομοθεσία για την σύλληψη υπόπτων σε πρώιμο στάδιο ενώ ζητάει από τα μέσα ενημέρωσης να λάβουν υπόψη ότι « η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη», και συνεπώς, όπως τονίζει, θα «πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση» .

Νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξη του στο BBC ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν αργά το απόγευμα κατέθεσε μια πεντασέλιδη επιστολή στις βρετανικές αρχές με νέα στοιχεία και πρόσθετες πληροφορίες από τα αρχεία του Επστάιν, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε.

Το χρονικό της πτώσης του «αγαπημένου παιδιού της βασίλισσας Ελισάβετ»

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, «το αγαπημένο παιδί» της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ όπως αρέσκεται ο βρετανικός τύπος να τον αποκαλεί, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής εξαιτίας της στενής σχέσης που είχε με το Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Το 2008 ο Επστάιν καταδικάζεται στη Φλόριντα των ΗΠΑ για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονταν με νεαρές ανήλικες κοπέλες. Μετά την αποφυλάκιση εξακολουθεί να διατηρεί επαφές με πρόσωπα υψηλού προφίλ συμπεριλαμβανομένων και του τότε πρίγκιπα 'Αντριου.

Το 2010 ο τελευταίος τον επισκέπτεται στην Νέα Υόρκη γεγονός που επικρίνεται έντονα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το 2015 η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγορεί δημόσια τον 'Αντριου ότι από το 2001 όταν ακόμη ήταν ανήλικη, την κακοποίησε σεξουαλικά σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, και στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν).

Το 2019 ο Επστάιν συλλαμβάνεται ξανά με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση πορνείας. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς πεθάνει σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Η επίσημη αιτία του θανάτου είναι αυτοκτονία.

Το 2021 η Τζιούφρε καταθέτει αστική αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά του πρίγκιπα 'Αντριου.

Τον Ιανουάριου του 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ αφαιρεί τους στρατιωτικούς τίτλους και τα βασιλικά προνόμια από τον 'Αντριου.

Ένα μήνα αργότερα 'Αντριου και Τζιούφρε καταλήγουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και έτσι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν φτάνει ποτέ στα δικαστήρια.

Τον Απρίλιο του 2025 η Τζιούφρε βάζει τέλος στη ζωή της στη φάρμα που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Αυστραλία.

Αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα, αφού έδωσε κατάθεση

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, που συνελήφθη σήμερα το πρωί ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, αποχώρησε απόψε από το αστυνομικό τμήμα του Νόρφολκ, στην ανατολική Αγγλία, αφού παρέμεινε υπό κράτηση επί αρκετές ώρες, μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το BBC μετέδωσε λίγο πριν από τις 21.30 (ώρα Ελλάδας) μια φωτογραφία του Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ, στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, να αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα αφού έδωσε κατάθεση.

Η αστυνομία του Γουίνδσορ, που είχε ανακοινώσει νωρίτερα τη σύλληψή του, δεν έκανε κανένα σχόλιο.