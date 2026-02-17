Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε στον παιδόφιλο Επστάιν φωτογραφίες με τις κόρες του

0

Οι κάρτες που τον «καίνε»

Νέα δεδομένα για την σχέση του πρώην πρίγκιπα Άντριου με τον παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν προσθέτει η αποστολή δύο χριστουγεννιάτικων καρτών, όπως καταγράφεται σε έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τα τελευταία 24ωρα.

Η πρώτη κάρτα εστάλη στις 21 Δεκεμβρίου 2011, δηλαδή περίπου έναν χρόνο μετά τη συνάντησή τους στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, τον Δεκέμβριο του 2010.

Στο παρελθόν, ο Δούκας της Υόρκης είχε δηλώσει δημόσια ότι από εκείνη τη συνάντηση και έπειτα δεν υπήρξε καμία επικοινωνία. Το 2019, μιλώντας στο BBC, είχε πει: «Μέχρι σήμερα, δεν είχα καμία επαφή μαζί του από εκείνη την ημέρα και μετά».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενα αρχεία Επστάιν , η κάρτα περιείχε τρεις φωτογραφίες των θυγατέρων του, της Βεατρίκης και της Ευγενίας – δύο μαζί του και μία κοινή τους. Οι εικόνες τραβήχτηκαν όταν οι δύο πριγκίπισσες ήταν 23 και 21 ετών αντίστοιχα. Στην κάρτα υπήρχε και σκίτσο που απεικόνιζε έναν άνδρα να περπατά στο χιόνι με σκυλιά, κατευθυνόμενος προς χιονάνθρωπο που κρατά τη βρετανική βασιλική σημαία.

Το χειρόγραφο μήνυμα προς τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή ανέφερε: «Πολλή χαρά και ευτυχία αυτή την περίοδο και για τον χρόνο που έρχεται».

Δεύτερη κάρτα και νέα emails

Έναν χρόνο αργότερα, στις 20 Δεκεμβρίου 2012, εστάλη δεύτερη κάρτα. Αυτή τη φορά περιλάμβανε επιπλέον φωτογραφίες των παιδιών του, αλλά και της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον.

Μεταξύ άλλων, απεικονίζονταν στιγμές από φιλανθρωπικές δραστηριότητες, ορειβατική ανάβαση στο Μον Μπλαν, καθώς και εικόνες από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ. Υπήρχαν επίσης φωτογραφίες του ίδιου να καταρριχάται από το The Shard και της Φέργκιουσον σε ταξίδι στον Καναδά.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται στο φως ενώ σε αποχαρακτηρισμένο email γίνεται αναφορά ότι ο Άντριου «είχε συναινετική σεξουαλική σχέση» με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή μαζί της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, πηγή από το βασιλικό περιβάλλον ανέφερε ότι η αποστολή των καρτών εγείρει ερωτήματα ως προς τον ισχυρισμό περί διακοπής επαφών. «Τι σκεφτόταν ο Άντριου; Δεν φαίνεται καθόλου καλό να στέλνεις φωτογραφίες των θυγατέρων σου σε καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη», σημείωσε.

Οι αναφορές στις κόρες και η δημόσια διάσταση

Στα ίδια έγγραφα περιλαμβάνονται και αναφορές στη Σάρα Φέργκιουσον, καθώς και σε συναντήσεις των δύο πριγκιπισσών με τον Έπσταϊν μετά την αποφυλάκισή του το 2009, όταν είχε εκτίσει 13 μήνες από ποινή 18 μηνών.

Επιπλέον, αλληλογραφία που δημοσιοποιήθηκε δείχνει ότι η πριγκίπισσα Βεατρίκη φέρεται να είχε εμπλοκή στη διαχείριση της δημόσιας εικόνας της μητέρας της σε σχέση με δηλώσεις για τον Έπσταϊν. Χρόνια αργότερα, το 2019, η ίδια βρέθηκε στο προσκήνιο και κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξης του πατέρα της στο Newsnight, όταν ο Άντριου υποστήριξε ότι βρισκόταν σε εστιατόριο Pizza Express μαζί της το βράδυ που, σύμφωνα με καταγγελία, είχε συνευρεθεί με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.