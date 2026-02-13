Παραίτηση νομικής συμβούλου της Goldman ύστερα από αποκαλύψεις για επαφές με Έπσταϊν

0

Νέα έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης περιγράφουν μηνύματα και ακριβά δώρα

Την αποχώρησή της από τη Goldman Sachs ανακοίνωσε η Κάθι Ράμλερ, μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία –σύμφωνα με το κείμενο– αναδεικνύουν ότι είχε στενότερες επαφές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν απ’ ό,τι ήταν προηγουμένως γνωστό, συμπεριλαμβανομένων φιλικών μηνυμάτων.

Η ίδια δήλωσε πως «η ευθύνη μου είναι να θέτω τα συμφέροντα της Goldman Sachs πάνω απ’ όλα», υπογραμμίζοντας ότι η παραίτησή της αποσκοπεί στην προστασία της τράπεζας από περαιτέρω αρνητικό αντίκτυπο. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman, Ντέιβιντ Σόλομον, ανέφερε ότι «σέβεται την απόφασή της να παραιτηθεί» και την περιέγραψε ως «μέντορα και φίλη για πολλούς». Η Ράμλερ αναμένεται να αποχωρήσει επίσημα στις 30 Ιουνίου.

Από τον Λευκό Οίκο στη Wall Street

Η Ράμλερ έγινε ευρύτερα γνωστή ως νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Στο βιογραφικό της, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο, περιλαμβάνεται η πορεία της ως εισαγγελέας, καθώς και η συμβολή της στην παραπομπή στελεχών της Enron σε δίκη. Αναφέρεται επίσης ότι είχε επιλεγεί από τον Μπαράκ Ομπάμα ως νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου και ότι κάποτε θεωρήθηκε υποψήφια για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ.

Τα έγγραφα, τα δώρα και οι επαφές

Το κείμενο αναφέρει ότι η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει τη σχέση της Ράμλερ με τον Έπσταϊν το 2023, σημειώνοντας πως ήταν μεταξύ των ισχυρών προσώπων που συναντιούνταν τακτικά μαζί του μετά την ομολογία του. Τους τελευταίους μήνες, παρτίδες εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Κογκρέσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρονται να ανέδειξαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους, ενισχύοντας –όπως σημειώνεται– ανησυχίες εντός της τράπεζας.

Μεταξύ άλλων, τα έγγραφα που περιγράφονται στο κείμενο εμφανίζουν ότι ο Έπσταϊν είχε καταχωρίσει τη Ράμλερ ως αναπληρώτρια εκτελέστρια σε διαθήκη του και ότι την κάλεσε το βράδυ που συνελήφθη το 2019. Αναφέρεται επίσης ότι ήρθαν στο φως εκτενή και φιλικά emails, καθώς και λεπτομέρειες για πολυτελή δώρα που της πρόσφερε.

Σύμφωνα με το κείμενο, το 2019 –λίγους μήνες πριν τη σύλληψη του Έπσταϊν με ομοσπονδιακές κατηγορίες για sex trafficking– η Ράμλερ φέρεται να τον συμβούλευε για το πώς να αντιδράσει στη δημόσια κριτική σχετικά με τη συμφωνία ομολογίας του 2008. Η ίδια υποστήριξε ότι η σχέση τους ήταν επαγγελματική και ότι δεν τον εκπροσώπησε νομικά ούτε λειτούργησε ως συνήγορός του, αλλά ότι εκείνος ζητούσε περιστασιακά τη συμβουλή της. Παράλληλα, ανέφερε ότι μετάνιωσε που τον γνώρισε και ότι δεν είχε γνώση για νέα ή συνεχιζόμενη παράνομη δραστηριότητα από την πλευρά του.

Η στάση της τράπεζας και η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»

Το κείμενο αναφέρει ότι η Goldman και ο Σόλομον παρέμεναν σταθεροί στην υποστήριξή τους προς τη Ράμλερ επί μήνες, χαρακτηρίζοντάς την πολύτιμο μέλος της διοίκησης. Γίνεται επίσης αναφορά σε διάψευση δημοσιεύματος, καθώς και σε δήλωση εκπροσώπου της τράπεζας ότι το διοικητικό συμβούλιο είχε «απόλυτη εμπιστοσύνη» στη Ράμλερ, με προσθήκη ότι ο Έπσταϊν είχε δώσει σε πολλούς ανθρώπους ανεπιθύμητα δώρα.

Η νέα δέσμη εγγράφων που δόθηκε στη δημοσιότητα τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το κείμενο, αποδείχθηκε «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Περιγράφονται δώρα όπως λουλούδια, κρασί, τσάντα Hermès, δωροκάρτες 10.000 δολαρίων για Bergdorf Goodman, spa, Apple Watch, καθώς και τραπεζική μεταφορά 53.750 δολαρίων σε εταιρεία ναύλωσης ιδιωτικών τζετ στο όνομά της. Επισημαίνεται ότι εκπρόσωπος της Ράμλερ δήλωσε πως η ίδια δεν αποδέχθηκε το δώρο του ιδιωτικού τζετ.