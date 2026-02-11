Η γαλλική κυβέρνηση προτρέπει τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα του Έπστιν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη

0

«Πρέπει να χυθεί άπλετο φως σε αυτή τη φοβερή υπόθεση που διευρύνεται συνεχώς»

Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν προέτρεψε σήμερα «τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα» σε υποθέσεις που συνδέονται με τον φάκελο Έπστιν να «μιλήσουν και να στραφούν στη δικαιοσύνη», μετά την αποκάλυψη του ονόματος Γάλλου διπλωμάτη που διατηρούσε επαφές με τον χρηματιστή.

«Βέβαια, πρέπει να χυθεί άπλετο φως σε αυτή τη φοβερή υπόθεση που διευρύνεται συνεχώς», δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, εκτιμώντας πως εναπόκειται στη δικαιοσύνη «να κάνει τη δουλειά της».

Η δημοσιοποίηση, στα τέλη Ιανουαρίου, εκατομμυρίων νέων εγγράφων που σχετίζονται με τον επιχειρηματία και σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν προκάλεσε κύματα σοκ σε όλο τον κόσμο, με πολλές προσωπικότητες να εμφανίζονται στα έγγραφα αυτά.

Το όνομα ενός Γάλλου διπλωμάτη, του Φαμπρίς Εντάν, αναφέρεται κατ΄επανάληψη.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, τα οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, αντάλλαξε δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πολλά χρόνια με τον Τζέφρι Έπστιν, που πέθανε στη φυλακή το 2019.

Σύμφωνα με το Mediapart και το Radio France που αποκάλυψαν την υπόθεση, ο Φαμπρίς Εντάν βοήθησε να επωφεληθεί ο Τζέφρι Έπστιν από «διπλωματικές πληροφορίες, υπηρεσίες ή δίκτυά του στο εξωτερικό».

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό εξέφρασε σήμερα τον «αποτροπιασμό» του, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Φαμπρίς Εντάν είναι αυτή τη στιγμή «κύριος γραμματέας εξωτερικών υποθέσεων σε άδεια για προσωπικούς λόγους και κάτοχος θέσεων στον ιδιωτικό τομέα», ανάφερε χθες, Τρίτη, το βράδυ στην πλατφόρμα X.

Η αναφορά του ονόματός του στην αλληλογραφία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα δεν σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι επιλήψιμο.