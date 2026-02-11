Εισαγγελία και αστυνομία συνεργάζονται στην Βρετανία για την σύνδεση του πρίγκιπα Άντριου στο σκάνδαλο Έπστιν

0

Φέρεται να παρέδωσε απόρρητα οικονομικά έγγραφα στον αποθανόνταν χρηματιστή

Νέα έγγραφα, που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παρέδωσε απόρρητα έγγραφα στον Τζέφρι Έπστιν ήρθαν σήμερα στη δημοσιότητα, την ώρα που η βρετανική εισαγγελία δηλώνει ότι «είναι σε επαφή» με την αστυνομία, για την υπόθεση αυτήν.

Σύμφωνα με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθυνόταν στον Αμερικανό παιδεραστή, στις 24 Δεκεμβρίου 2010, ο «Δούκας», δηλαδή ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, του έστειλε μια «απόρρητη έκθεση» που αφορούσε τις δυνατότητες επενδύσεων στην επαρχία Χελμάντ του Αφγανιστάν.

Ο Άντριου ήταν εκείνη την εποχή ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο, θέση που διατηρούσε από το 2001 μέχρι το 2011.

Άλλα έγγραφα, προερχόμενα και αυτά από τα αρχεία Έπστιν που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, υποδήλωναν ότι το 2010 ο Άντριου παρέδωσε στον Έπστιν αναφορές για τις επισκέψεις εργασίας που πραγματοποίησε στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Η αστυνομία του Γουίνδσορ, όπου κατοικούσε ο πρώην πρίγκιπας μέχρι την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε τότε ότι «εξετάζει αυτές τις πληροφορίες».

Τα έγγραφα αυτά έρχονται να προστεθούν στις υποψίες που βάραιναν ήδη τον Άντριου, μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της πρώτης γυναίκας που τον κατήγγειλε και η οποία αυτοκτόνησε το 2025. Μια δεύτερη γυναίκα ισχυρίζεται τώρα, μέσω του δικηγόρου της, ότι ο Έπστιν την είχε στείλει το 2010 στην Αγγλία για να συναντηθεί, για σεξουαλικούς σκοπούς, με τον Άντριου στο Ρόιαλ Λοτζ ενώ ένας Αμερικανός δικηγόρος έγραψε σε μια επιστολή, που βρέθηκε στους φακέλους Έπστιν, ότι μια πελάτισσά του αφηγήθηκε πως ο Έπστιν και ο Άντριου την εξανάγκασαν να έχει ερωτική επαφή στη Φλόριντα το 2006, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σε μια σπάνια παρέμβασή του στην υπόθεση, ο βασιλιάς Κάρολος ανέφερε τη Δευτέρα ότι επαφίεται στον αδελφό του να απαντήσει στις κατηγορίες και ότι ο ίδιος είναι «έτοιμος να βοηθήσει την αστυνομία» αν του ζητηθεί.

Η βρετανική αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει πόσος χρόνος θα της χρειαστεί για να αποφασίσει αν έχει επαρκή στοιχεία για να ξεκινήσει επίσημη έρευνα σε βάρος του Άντριου. Σύμφωνα με τον διευθυντή της εισαγγελίας Στίβεν Πάρκινσον, εισαγγελείς και αστυνομικοί του Γουίνδσορ «είναι σε επαφή» για την υπόθεση αυτή, την οποία χαρακτήρισε «περίπλοκη και ευαίσθητη».

Η εισαγγελία είναι επίσης σε επαφή με την αστυνομία του Λονδίνου, στο πλαίσιο της άλλης έρευνας που αφορά τον Πίτερ Μάντελσον, τον πρώην πρεσβευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση Έπστιν. Και αυτός φέρεται ότι παρέδωσε στον Αμερικανό απόρρητα έγγραφα, την εποχή που ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν. Την περασμένη Παρασκευή η αστυνομία ερεύνησε δύο κατοικίες του, στο Λονδίνο και το Γουίλτσιρ.

Ο Έπστιν, που αυτοκτόνησε το 2019 στο κελί του, σε μια φυλακή του Μανχάταν, ενώ ήταν υπόδικος για εμπορία ανθρώπων, εκμεταλλευόταν επί δεκαετίες τον πλούτο και τις διασυνδέσεις του για να καλλιεργήσει σχέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες σε όλον τον κόσμο.