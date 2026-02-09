Ο Άντριου, αδερφός του βασιλιά Καρόλου, μοιράστηκε εμπορικά έγγραφα με τον Επστάιν, σύμφωνα με emails

0

Ο 65χρονος πρώην πρίγκιπας βρίσκεται υπό εξονυχιστικό έλεγχο εδώ και χρόνια λόγω της φιλίας του με τον σεξουαλικό εγκληματία

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, νεότερος αδερφός του βασιλιά Καρόλου, μοιράστηκε επίσημα βρετανικά εμπορικά έγγραφα με τον Τζέφρι Επστάιν το 2010, διαρρέοντας πληροφορίες στον σεξουαλικό εγκληματία ως εκ του ρόλου του ως κυβερνητικού απεσταλμένου, φαίνεται να δείχνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ο 65χρονος πρώην πρίγκιπας βρίσκεται υπό εξονυχιστικό έλεγχο εδώ και χρόνια λόγω της φιλίας του με τον Επστάιν, σχέση η οποία του κόστισε τη θέση του στη βασιλική οικογένεια, τους τίτλους και την κατοικία. Ο Άντριου αρνείται ότι έχει κάνει οτιδήποτε επιλήψιμο και δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια μετά την πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση φακέλων της υπόθεσης Επστάιν.

Στην τελευταία παρτίδα εγγράφων που δημοσιοποιήθηκε στις ΗΠΑ email φαίνεται να δείχνουν ότι ο Άντριου προώθησε στον Επστάιν εκθέσεις για το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλα μέρη, τα οποία εστάλησαν σε σχέση με ένα ταξίδι που έκανε με επίσημη ιδιότητα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς σήμερα σχετικά με το αν πρόκειται να ξεκινήσει έρευνα για το μοίρασμα πληροφοριών του Άντριου.

Οι εμπορικοί απεσταλμένοι δεν επιτρέπεται συνήθως να μοιράζονται ευαίσθητα ή εμπορικά έγγραφα που τελούν υπό κανόνες εμπιστευτικότητας.

Τις τελευταίες δέκα ημέρες, οι αποκαλύψεις από τους φακέλους Επστάιν έχουν βυθίσει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στη μεγαλύτερη κρίση της πρωθυπουργίας του, μετά τον διορισμό ενός γνωστού του Επστάιν, του Πίτερ Μάντελσον, ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως και ο Άντριου, φαίνεται πως ο Μάντελσον μοιράστηκε επίσης ευαίσθητους κυβερνητικούς φακέλους από το 2009 και το 2010 με τον Επστάιν και η αστυνομία ερευνά ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ ασκούσε δημόσιο αξίωμα.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξετάζει έναν νέο ισχυρισμό εναντίον του Άντριου σε σχέση με μια γυναίκα που οδηγήθηκε σε μια διεύθυνση στο Ουίνδσορ υπό το φως των πλέον πρόσφατων φακέλων Επστάιν.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από όλα τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά του το 2019 και, τον περασμένο Οκτώβριο, ο Κάρολος του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα. Ο Άντριου μετακόμισε από τη βασιλική έπαυλή του την περασμένη εβδομάδα.