Οι γερμανικές Αρχές επικήρυξαν τους δράστες του μπλακ άουτ στο Βερολίνο με ένα εκατομμύριο ευρώ

Αμοιβή ενός εκατομμυρίου ευρώ προσφέρει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πληροφορίες οι οποίες θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των υπεύθυνων για τη δολιοφθορά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Βερολίνου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πενθήμερο μπλακ άουτ για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά τις πρώτες ημέρες του έτους.

Σύμφωνα με τη Ραδιοτηλεόραση Βερολίνου – Βρανδεμβούργου rbb, το ύψος του ποσού υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην έρευνα του περιστατικού, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και ένδειξη ότι δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για τους δράστες. Την ευθύνη για την επίθεση έχει αναλάβει η ακροαριστερή οργάνωση Vulkan, η οποία έχει και κατά το παρελθόν προκαλέσει διακοπές ρεύματος, αν και όχι τόσο εκτεταμένες όσο η τελευταία.

Η πόλη του Βερολίνου και συνολικά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δέχθηκαν σφοδρή κριτική για την αδυναμία τους να προστατεύσουν τις κρίσιμες υποδομές και το ύψος – ρεκόρ της επικήρυξης των δραστών έρχεται να επιβεβαιώσει την κρισιμότητα της υπόθεσης. Ενδεικτικά, μετά την επίθεση με φορτηγό στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου το 2016, οι Αρχές προσέφεραν αμοιβή 100.000 ευρώ για πληροφορίες σχετικά με τον δράστη, ενώ το 2019 προσέφεραν 500.000 ευρώ για πληροφορίες σχετικά με τη ληστεία στο μουσείο της Δρέσδης.