Έρευνες στην Γερμανία για την εξάρθρωση ακροδεξιού, αντισημιτικού δικτύου γύρω από εκδοτικό οίκο

0

Η εισαγγελία της Καρλσρούης κατηγορεί έξι άνδρες και δύο γυναίκες

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξάρθρωσης του ακροδεξιού αντισημιτικού δικτύου γύρω από τον εκδοτικό οίκο «Der Schelm», πραγματοποιήθηκαν σήμερα εκτεταμένες αιφνιδιαστικές έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στη Γερμανία, στην Πολωνία και στην Ισπανία, ενώ υπήρξαν και συλλήψεις υπόπτων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του RBB, ο «Der Schelm» είναι διαδικτυακός εκδοτικός οίκος, ο οποίος διανέμει περίπου 100 επανεκδόσεις αντισημιτικών βιβλίων και κειμένων από τη ναζιστική περίοδο, καθώς και δημοσιεύσεις ρατσιστικού και αντισημιτικού περιεχομένου, η κυκλοφορία των οποίων στη Γερμανία απαγορεύεται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.

Στη Γερμανία, η Εισαγγελία της Καρλσρούης κατηγορεί έξι άνδρες και δύο γυναίκες, μεταξύ άλλων για «από κοινού παραγωγή, διανομή, παράδοση και αποθήκευση εμπρηστικού έντυπου υλικού» σε 488 περιπτώσεις κατά το διάστημα από 2022 έως 2024. Μεταξύ των υπόπτων βρίσκονται και δύο ιδιοκτήτες τυπογραφείων, ένας γραφίστας και ένας ειδικός Πληροφορικής. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, την άνοιξη του 2024 το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο της Δρέσδης καταδίκασε δύο άνδρες και μία γυναίκα για σύσταση ακροδεξιάς εγκληματικής οργάνωσης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τώρα, οι γερμανικές αρχές επιχειρούν για δεύτερη φορά την εξάρθρωση του δικτύου. Ο εκδότης Αντριάν Π., καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης και εκτιμάται ότι διαχειρίζεται τον εκδοτικό οίκο από τη Μόσχα, η οποία ωστόσο έχει αρνηθεί την έκδοσή του στη Γερμανία. Ο ιστότοπος του εκδοτικού οίκου είναι εγγεγραμμένος στην Εσθονία, ενώ οι περισσότεροι από 11.000 πελάτες προέρχονται από όλον τον κόσμο. Μεταξύ των Γερμανών πελατών βρίσκονται γνωστοί νεοναζί, αλλά και πολιτικοί της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) σε τοπικό επίπεδο.