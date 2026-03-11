Γερμανία και Ιαπωνία «ανοίγουν» τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου

0

Συντονισμένη παρέμβαση για τη συγκράτηση των διεθνών τιμών ενέργειας

Υπό το βάρος της ραγδαίας αύξησης των διεθνών τιμών ενέργειας, η οποία πυροδοτήθηκε από τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, η Γερμανία και η Ιαπωνία προχωρούν σε μια αποφασιστική κίνηση. Οι δύο οικονομικές υπερδυνάμεις ανακοίνωσαν την αποδέσμευση μέρους των εθνικών αποθέματα πετρελαίου τους, σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν τις αγορές και να αναχαιτίσουν το κύμα ακρίβειας που απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

Η στρατηγική παρέμβαση του Βερολίνου

Η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας, Καταρίνα Ράιχε, ανακοίνωσε επίσημα την απελευθέρωση αποθεμάτων, επισημαίνοντας ότι το μέτρο συζητήθηκε εκτενώς στο πλαίσιο των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7). Στόχος της Γερμανία είναι ο άμεσος κατευνασμός της νευρικότητας που επικρατεί στις αγορές. Παράλληλα, το Βερολίνο σχεδιάζει να επιβάλει περιορισμούς στις τιμές των πρατηρίων, επιτρέποντας την αναπροσαρμογή τους μόνο μία φορά το εικοσιτετράωρο.

Η πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μόνικα Σνίτσερ, υπογράμμισε ότι τα στρατηγικά αποθέματα δημιουργήθηκαν ακριβώς για τέτοιες καταστάσεις κρίσης. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η κίνηση αυτή μπορεί να αντισταθμίσει μόνο βραχυπρόθεσμες αυξήσεις και δεν αποτελεί οριστική λύση για μια μακροχρόνια κρίση στο πετρέλαιο.

Πρωτοβουλία από την Ιαπωνία

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Ιαπωνία, με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι να ανακοινώνει ότι η χώρα της θα ξεκινήσει την άντληση από τα στρατηγικά αποθέματα από την προσεχή Δευτέρα, 16 Μαρτίου. Το Τόκιο επέλεξε να πάρει την πρωτοβουλία πριν καν οριστικοποιηθούν οι τυπικές αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), θέλοντας να δώσει ένα ισχυρό σήμα σταθερότητας.

Χώρα Έναρξη Αποδέσμευσης Πλαίσιο Συντονισμού Γερμανία Άμεσα G7 & ΔΟΕ Ιαπωνία 16 Μαρτίου Εθνική Πρωτοβουλία Αυστρία Υπό ανακοίνωση ΔΟΕ

Η στάση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Ο συντονισμός της παγκόσμιας προσπάθειας γίνεται υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), ο οποίος μετά από έκτακτη συνεδρίαση συνέστησε στα κράτη-μέλη του να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική ποσότητα που αναμένεται να διοχετευθεί στην αγορά αγγίζει τα 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού. Εκτός από τη Γερμανία και την Ιαπωνία, και η Αυστρία έχει δηλώσει την πρόθεση να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη γραμμή.