Πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές το πρωί της Τετάρτης, καθώς το επενδυτικό κοινό αποτιμά τις γεωπολιτικές εξελίξεις μετά από 12 ημέρες πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η νευρικότητα εντάθηκε μετά την ανταλλαγή αεροπορικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, εξέλιξη που διέψευσε τις χθεσινές ελπίδες για αποκλιμάκωση και οδήγησε τους βασικούς δείκτες σε τροχιά απωλειών.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραφε πτώση 1% στις 600 μονάδες το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), με την πλειονότητα των κλάδων να κινείται με αρνητικό πρόσημο. Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη χθεσινή συνεδρίαση, η οποία ήταν η καλύτερη για τον δείκτη από τον Απρίλιο του 2025, τροφοδοτούμενη από πρόσκαιρη αισιοδοξία που πήγαζε από δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.
Πιέσεις στη Γερμανία και τον αμυντικό κλάδο
Ο γερμανικός δείκτης DAX ηγείται των απωλειών στις περιφερειακές αγορές, σημειώνοντας πτώση 1,7%. Καταλύτης για τη συγκεκριμένη υποχώρηση στάθηκε η μετοχή της Rheinmetall, η οποία έκανε «βουτιά» σχεδόν 5,9%.
Η αρνητική πορεία της εταιρείας αμυντικού εξοπλισμού αποδίδεται στις προβλέψεις της για τις πωλήσεις του 2025, οι οποίες υπολείπονταν των προσδοκιών των αναλυτών. Η εξέλιξη αυτή συμπαρέσυρε ολόκληρο τον αμυντικό κλάδο σε απώλειες 2,8%, ενώ ο βιομηχανικός τομέας υποχώρησε κατά 2%.
Φόβοι για ενεργειακό σοκ και άλμα στο πετρέλαιο
Η κλιμάκωση της έντασης προκαλεί έντονη ανησυχία για τη ροή του μαύρου χρυσού, καθώς ο πόλεμος επηρεάζει άμεσα τα Στενά του Χορμούζ. Από το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, γεγονός που καθιστά τις αγορές ευάλωτες σε πιθανά εφοδιαστικά σοκ.
Οι τιμές του αργού αντέδρασαν ανοδικά μετά τη χθεσινή υποχώρηση:
- Το πετρέλαιο τύπου Brent (παράδοσης Μαΐου) ενισχύθηκε κατά 3,86% στα 91,19 δολάρια.
- Το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε άνοδο 4,58%, φτάνοντας στα 87,27 δολάρια.
Η διεθνής εικόνα
Παρά το αρνητικό κλίμα στην Ευρώπη, οι ασιατικές αγορές κατάφεραν να κλείσουν με θετικό πρόσημο. Το Τόκιο και η Σεούλ κατέγραψαν κέρδη 1,43% και 1,40% αντίστοιχα, δείχνοντας προσωρινή ανθεκτικότητα στις πιέσεις.
Ωστόσο, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Όπως δήλωσε η Ιπέκ Οζκαρντερσκάγια, υψηλόβαθμη αναλύτρια στην Swissquote Bank, «υπάρχει μια περίπτωση ο πόλεμος στο Ιράν να μην τελειώσει γρήγορα», γεγονός που προμηνύει συνεχιζόμενη μεταβλητότητα το επόμενο διάστημα.