Προειδοποιήσεις για την ελληνική οικονομία από Γερμανούς οικονομολόγους

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα περίοδο αβεβαιότητας, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στο Ιράν προκαλούν τριγμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στις αλυσίδες εφοδιασμού. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις του Ινστιτούτου του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία (IfW) και του ινστιτούτου Ifo, οι υψηλές τιμές ενέργειας και η γεωπολιτική αστάθεια αποτελούν τροχοπέδη για την ανάκαμψη, επηρεάζοντας άμεσα τόσο την Ευρωζώνη όσο και την Ελλάδα.
Η εικόνα στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη
Στην Ευρωζώνη, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να παρουσιάσει μέτρια άνοδο, ωστόσο οι προοπτικές παραμένουν εύθραυστες. Για την Ελλάδα, η δυναμική της οικονομίας επηρεάζεται από το γενικότερο κλίμα στην περιοχή. Αν και η χώρα καταγράφει θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις με πρωτογενή πλεονάσματα και μείωση του δημόσιου χρέους, η άνοδος του κόστους ενέργειας και οι πιέσεις στις διεθνείς μεταφορές αποτελούν κινδύνους για τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ελληνική οικονομία παραμένει εντός στόχων, αλλά η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών απειλείται από τις αυξήσεις στις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων και των καυσίμων.
Προειδοποιήσεις για τη γερμανική οικονομία
Η γερμανική οικονομία, ως ατμομηχανή της Ευρώπης, δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις. Το ινστιτούτο Ifo εξετάζει δύο σενάρια:
- Σύντομη αποκλιμάκωση: Ανάπτυξη 0,8% για το 2026 και πληθωρισμός στο 2,2%.
- Περαιτέρω κλιμάκωση: Η ανάπτυξη περιορίζεται στο 0,6%, ενώ ο πληθωρισμός μπορεί να σκαρφαλώσει στο 2,5%.
Ο Κλέμενς Φουστ, επικεφαλής του Ifo, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «σαφή οπισθοδρόμηση», τονίζοντας ωστόσο ότι η περιορισμένη εξάρτηση από το πετρέλαιο σε σύγκριση με τη δεκαετία του '70 αποτρέπει μια ολική καταστροφή.
Διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και τρόφιμα
Η κρίση στον Κόλπο επηρεάζει άμεσα τη μεταφορά λιπασμάτων, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών στον κλάδο των τροφίμων. Οι σύμβουλοι της υπουργού Οικονομίας, Καταρίνας Ράιχε, επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και οι διαταραχές στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού επιβαρύνουν ήδη σημαντικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία και μεγάλες δυνάμεις
Σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία (IfW), η παγκόσμια παραγωγή θα αυξηθεί κατά 3,0% το 2026. Ωστόσο, οι επιμέρους περιοχές εμφανίζουν διαφορετικές ταχύτητες:
|Χώρα / Περιοχή
|Πρόβλεψη Ανάπτυξης 2026
|Παρατηρήσεις
|ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες)
|1,9%
|Σταδιακή επιβράδυνση λόγω νομισματικής πολιτικής
|Κίνα
|4,2%
|Υποχώρηση λόγω κρίσης στην αγορά ακινήτων
|Ευρωζώνη
|1,1%
|Σταδιακή ανάκαμψη, υπό την πίεση των τιμών ενέργειας
|Γερμανία
|0,8%
|Αναθεωρημένη πρόβλεψη (από 1,0%) λόγω πολέμου
|Ηνωμένο Βασίλειο
|1,3%
|Μέτρια επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας
Η έκθεση καταλήγει ότι, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η παγκόσμια οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα, αν και η απώλεια αγοραστικής δύναμης θα είναι αισθητή στους καταναλωτές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.