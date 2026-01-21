Ο Τραμπ αποσύρει την απειλή για επιβολή δασμών σε όσους αντιδρούν για την προσάρτηση της Γροιλανδίας

0

Λέει ότι βρήκε την χρυσή τομή με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ για το πλαίσιο μιας συμφωνίας για το μέλλον του νησιού

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε σήμερα την απειλή επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες για την στάση τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, καθώς ανακοίνωσε πως συμφώνησε στο περίγραμμα μιας συμφωνίας με το ΝΑΤΟ σχετικά με το μέλλον του τεράστιου νησιού της Αρκτικής.

«Ύστερα από μια πολύ παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία και, ουσιαστικά, ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ο αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία, θα πρόκειται για μια λύση «εξαιρετική για τις ΗΠΑ και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ».

Ως εκ τούτου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την απειλή επιβολής δασμών, οι οποίοι είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.