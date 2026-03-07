Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν: «Δεν είναι πια ο “νταής της Μέσης Ανατολής”, είναι ο “ηττημένος” – Σήμερα θα χτυπηθεί πολύ σκληρά!»

0

Την ίδια στιγμή, δύο σκληροπυρηνικοί Ιρανοί κληρικοί καλούν για την ταχεία επιλογή ενός νέου ανώτατου ηγέτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε «βαριά χτυπήματα» στο Ιράν εντός της ημέρας, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την όγδοη ημέρα του.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι το Ιράν θα δεχθεί σήμερα «βαριά πλήγματα», ενώ δήλωσε ότι η Τεχεράνη απολογήθηκε και «παραδόθηκε» στα γειτονικά της κράτη, μετά τις δηλώσεις Πεζεσκιάν ότι το Ιράν ανέστειλε τις επιθέσεις σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η ανάρτηση του Τραμπ αναφέρει τα εξής:

Το Ιράν, το οποίο έχει υποστεί συντριπτική ήττα, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο λόγω της αμείλικτης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στόχος τους ήταν να καταλάβουν και να κυβερνήσουν τη Μέση Ανατολή.

Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν ηττήθηκε, σε χιλιάδες χρόνια, από τις γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Είπαν: «Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ». Εγώ απάντησα: «Παρακαλώ!» Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «νταής της Μέσης Ανατολής», αλλά «Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, μέχρι να παραδοθεί ή, πιο πιθανό, να καταρρεύσει εντελώς!

Σήμερα το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρό πλήγμα! Λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, εξετάζεται σοβαρά η πλήρης καταστροφή και ο βέβαιος θάνατος περιοχών και ομάδων ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν είχαν θεωρηθεί ως στόχοι. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ.

«Θα πάρουν μαζί τους στον τάφο τα όνειρά τους για την άνευ όρων παράδοσή μας»

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος του Ιράν τόνισε ότι η χώρα του δεν θα παραδοθεί ποτέ. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν έκανε δηλώσεις λιγότερο από μια μέρα μετά τη δήλωση Τραμπ, ότι η κυβέρνησή του δεν θα διαπραγματευτεί με την Τεχεράνη χωρίς την «άνευ όρων παράδοσή» της.

Σε τηλεοπτική ομιλία του στην κρατική τηλεόραση, ο Πεζεσκιάν δήλωσε: «Θα πάρουν μαζί τους στον τάφο τα όνειρά τους για την άνευ όρων παράδοσή μας».

Από τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ πριν από μια εβδομάδα, ένα τριμελές συμβούλιο ηγεσίας ασκεί την εξουσία μέχρι να οριστεί διάδοχος. Στο συμβούλιο αυτό συμμετέχουν ο Πεζεσκιάν – σχετικά μετριοπαθής – καθώς και ο σκληροπυρηνικός επικεφαλής της Δικαιοσύνης, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, και ο ανώτερος κληρικός, Αλιρέζα Αράφι.

Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε επίσης σήμερα ότι το προσωρινό συμβούλιο διακυβέρνησης της χώρας ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός κι αν υπάρξει επίθεση προς το Ιράν από αυτές τις χώρες.

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Δύο σκληροπυρηνικοί κληρικοί καλούν για την ταχεία επιλογή ενός νέου ανώτατου ηγέτη

Δύο σκληροπυρηνικοί Ιρανοί κληρικοί με μεγάλη επιρροή απηύθυναν κάλεσμα για την ταχεία επιλογή ενός νέου ανώτατου ηγέτη, προκειμένου να βοηθήσει στην καθοδήγηση του Ιράν, μετά από το νέο κύμα των αμερικανικών και ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά ΜΜΕ.