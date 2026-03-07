Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τεχεράνη και οι Φρουροί της Επανάστασης «περιμένουν» τις αμερικανικές δυνάμεις στο Στενό του Ορμούζ

0

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί «άνευ όρων παράδοση»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν σήμερα κύμα πληγμάτων κατά ιρανικών στρατιωτικών θέσεων, εκτοξευτές πυραύλων και άλλων στόχων στην Τεχεράνη και στο κέντρο του Ιράν.

«Περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας…εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων με στόχο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της Τεχεράνης.

https://www.youtube.com/shorts/0alFIouolX4

Επιπλέον, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι «περιμένουν» τις αμερικανικές δυνάμεις που αναμένεται να συνοδεύσουν τα εμπορικά πλοία που διαπλέουν το Στενό του Ορμούζ, όπου η ναυσιπλοΐα έχει σχεδόν παραλύσει λόγω του πολέμου στην περιοχή.

«Περιμένουμε την παρουσία τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών Αλί Μοχάμεντ Ναΐνι, ύστερα από την ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ετοιμάζεται να συνοδεύσει πλοία στο Στενό του Ορμούζ. «Συνιστούμε στους Αμερικάνους, πριν λάβουν την οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν την πυρκαγιά στο αμερικανικό δεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που πρόσφατα αποτέλεσαν στόχο», πρόσθεσε ο Ναΐνι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Σήμερα το πρωί, το πετρελαιοφόρο Prima επλήγη από drone που έφερε εκρηκτικά, αφότου αγνόησε τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τον στρατό των Φρουρών της Επανάστασης για την απαγόρευση της ναυσιπλοΐας και την έλλειψη ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Κι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν θα υπάρξει «συμφωνία» με το Ιράν, μόνο «άνευ όρων παράδοση». Σύμφωνα με τον Τραμπ, μετά από οποιαδήποτε συνθηκολόγηση, το Ιράν θα πρέπει να επιλέξει έναν νέο ηγέτη που θα είναι αποδεκτός από την κυβέρνησή του.

Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είπε ότι η χώρα του δεν θα παραδοθεί στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Οι εχθροί (Ισραήλ και ΗΠΑ) μπορούν να πάρουν στους τάφους τους την επιθυμία να δουν τον ιρανικό λαό να παραδίδεται», είπε ο Ιρανός πρόεδρος, με τις δηλώσεις του να μεταδίδονται από την κρατική τηλεόραση.

Απαντώντας σε αναφορές ότι η Ρωσία έχει βοηθήσει το Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε στο CBS News ότι ο Τραμπ «γνωρίζει πολύ καλά ποιος μιλάει με ποιον».

Στο Λίβανο, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί 217 θάνατοι από την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων, καθώς μεγάλες εκρήξεις καταγράφονται στη Βηρυτό.

Επλήγη το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης

Εκρήξεις συγκλόνισαν ένα από τα κύρια αεροδρόμια της Τεχεράνης, το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ, με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για ένα αεροπλάνο που καιγόταν στον διάδρομο προσγείωσης.

BREAKING:

Reports indicate that airstrikes have hit Iran’s Mehrabad International Airport in Tehran, amid the ongoing conflict. The strikes are widely attributed to Israeli forces, though details about the scale of damage and casualties remain unclear. pic.twitter.com/oQcAVi7eNo — Sharq Global Tv (@SharqTv) March 7, 2026

Σύμφωνα με οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου, στήλη καπνού και φλόγες ήταν ορατές στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, που επλήγη. Οι υποδομές του αεροδρομίου έχουν αποτελέσει ξανά στόχο τις τελευταίες ημέρες.

A video circulating on social media and verified by CNN shows a large fire at Mehrabad Airport in Tehran following reported strikes. Footage shows thick smoke and flames rising from the airport area after explosions were heard in the city. The incident comes amid rising tensions… pic.twitter.com/2MQ4CKp4BJ — Kisu (@kisubhardwaj99) March 7, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν «αυτονομιστές ομάδες» στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν. «Σήμερα το πρωί… χτυπήθηκαν τρεις θέσεις αυτονομιστικών ομάδων στην ιρακινή περιοχή (του Κουρδιστάν)», δήλωσαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Εάν αυτονομιστές ομάδες στην περιοχή (του Κουρδιστάν) προβούν στην παραμικρή ενέργεια κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, θα τις συντρίψουμε», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Τραμπ απαίτησε «άνευ όρων παράδοση» από το Ιράν, ο Πούτιν μίλησε με τον πρόεδρο της χώρας

Ο Τραμπ απαίτησε την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν, ενώ ο αμερικανικός και ο ισραηλινός στρατός συνέχισαν τις επιθέσεις. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα κάνουν το Ιράν «οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ», αφού επιλέξει «αποδεκτή» νέα ηγεσία.

Με τον πόλεμο να μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα, παραμένει ασαφές ποιος θα ηγηθεί του Ιράν μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ πριν από μια εβδομάδα, ή υπό ποιους όρους οι ΗΠΑ θα τερματίσουν την επίθεσή τους κατά της Τεχεράνης, η οποία έχει προκαλέσει αντίποινα σε ολόκληρη την περιοχή.

Μιλώντας την Παρασκευή, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να διαρκέσουν τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από την ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!

Μετά από αυτό, και την επιλογή ενός ΜΕΓΑΛΟΥ & ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ηγέτη (ή ηγετών), εμείς, και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, καθιστώντας το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ.

ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ (MIGA!)».

Η τελευταία παρέμβαση του Τραμπ υποδηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για μια διαπραγματευτική λύση στον πόλεμο, αν και δεν έφτασε στο σημείο να ζητήσει αλλαγή καθεστώτος. Από την αρχή της σύγκρουσης, ο Τραμπ έχει αποφύγει τον όρο «αλλαγή καθεστώτος», ένα σημάδι ότι ίσως είναι επιφυλακτικός στο να κάνει παραλληλισμούς μεταξύ της επίθεσης στο Ιράν και των προηγούμενων πολέμων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, τους οποίους είχε επικρίνει πριν εισέλθει στην πολιτική, σημειώνει το βρετανικό BBC.

Άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν υποστηρίξει αυτό το επιχείρημα εκ μέρους του Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, λέγοντας ότι ο πρόεδρος δεν θα αφήσει τις ΗΠΑ να εμπλακούν σε μια παρατεταμένη, αόριστη σύγκρουση όπως στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Εντωμεταξύ, το γραφείο του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζέσκιαν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων και αμάχων σε ολόκληρη τη χώρα κατά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν επανέλαβε τη θέση της Ρωσίας ότι οι εχθροπραξίες πρέπει να τερματιστούν αμέσως και ότι πρέπει να βρεθεί διπλωματική λύση.

Ο Πεζέσκιαν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Ρωσίας και παρέθεσε λεπτομερή αναφορά των εξελίξεων στο Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι τόσο το Ιράν όσο και η Ρωσία συμφώνησαν να διατηρήσουν την επικοινωνία μεταξύ τους.

Την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει σε διάλογο με την ηγεσία του Ιράν, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν οι δύο χώρες συνεχίζουν τη στρατιωτική τους συνεργασία.

Ερωτηθείς σχετικά με τον ισχυρισμό ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «60 Minutes» του CBS ότι ο Τραμπ «γνωρίζει πολύ καλά ποιος μιλάει με ποιον».