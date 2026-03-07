Το Ιράν θα αναστείλει πλήγματα σε γειτονικές χώρες εκτός κι αν προέλθουν επιθέσεις από αυτές, λέει ο Ιρανός πρόεδρος

0

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε «συγγνώμη»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι γειτονικές χώρες στον Κόλπο δεν θα δεχθούν πλέον επίθεση από το Ιράν, εκτός κι αν εξαπολυθούν πλήγματα από τις χώρες αυτές.

«Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας αποφάσισε (χθες) ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις στις γειτονικές χώρες, ούτε εκτοξεύσεις πυραύλων, εκτός κι αν προέλθει από τις χώρες αυτές επίθεση κατά του Ιράν», είπε ο Πεζεσκιάν, με τις δηλώσεις του να μεταδίδονται από την κρατική τηλεόραση.

Αρκετές χώρες του Κόλπου φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Οι γειτονικές χώρες του Ιράν έχουν στοχοθετηθεί από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους από την αρχή της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν δήλωσε ότι στοχοθετεί μόνο αμερικανικά συμφέροντα ή βάσεις, κάτι που αμφισβητούν οι χώρες που έχουν αποτελέσει στόχο.

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις χώρες του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου.