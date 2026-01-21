Ο Νετανιάχου συμφώνησε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

0

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν αποδέχθηκαν επίσης την πρόσκληση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχθηκε την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Η είδηση κοινοποιήθηκε επίσημα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, τονίζοντας ότι το Συμβούλιο θα αποτελείται από ηγέτες από όλο τον κόσμο.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και θα γίνει μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα αποτελείται από ηγέτες από όλο τον κόσμο», επεσήμανε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε σύντομη ανακοίνωσή του.

Prime Minister's Office announcement: Prime Minister Benjamin Netanyahu has announced that he accepts the invitation of US President Donald Trump and will become a member of the Board of Peace, which is to be comprised of world leaders. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 21, 2026

Από την πλευρά του και το Αζερμπαϊτζάν αποδέχθηκε την πρόταση του Τραμπ.

«Το Αζερμπαϊτζάν, όπως πάντα, είναι έτοιμο να συμβάλει ενεργά στη διεθνή συνεργασία, την ειρήνη και τη σταθερότητα», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Το Αζερμπαϊτζάν βρισκόταν σε πόλεμο με την Αρμενία επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αναφορικά με το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι δύο χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο ειρηνευτική συμφωνία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Ήδη ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν έχει δηλώσει ότι θα συμμετέχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε αρχικά σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ωστόσο, το σχέδιο της «χάρτας» του Συμβουλίου που παρουσίασε ο Τραμπ του δίνει πολύ εκτεταμένες εξουσίες και αποκαλύπτει ότι η πρωτοβουλία επιδιώκει να έχει ευρύτερη αποστολή συμβάλλοντας στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.