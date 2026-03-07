Η προειδοποίηση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας προς τον Λίβανο ν’ αφοπλίσει την Χεζμπολάχ

0

Αλλιώς «θα πληρώσει βαρύ τίμημα»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς προειδοποίησε σήμερα την κυβέρνηση του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ή σε αντίθετη περίπτωση «θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

«Εμείς (το Ισραήλ) δεν έχουμε εδαφικές διεκδικήσεις κατά του Λιβάνου, αλλά δεν θα αποδεχτούμε την ανανέωση μιας κατάστασης, όπως αυτή που υπήρχε για αρκετά χρόνια -τα πυρά από τον Λίβανο κατά του Κράτους του Ισραήλ», ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο Κατς.

“Έτσι, κάνουμε στροφή και προειδοποιούμε: ενεργοποιηθείτε και δράστε πριν δράσουμε ακόμη περισσότερο”.