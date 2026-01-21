Το Air Force One του Τραμπ έκανε αναστροφή λόγω «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος»

0

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άλλαξε αεροσκάφος κι αναχώρησε ξανά για το Νταβός

Το αεροσκάφος στο οποίο είχε επιβιβαστεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να ταξιδέψει στο Νταβός αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή χθες Τρίτη, εξαιτίας «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος», λίγη ώρα μετά την απογείωσή του με προορισμό τον χιονοδρομικό σταθμό της Ελβετίας όπου ο Ρεπουμπλικάνος αναμένεται να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το Air Force One -η κωδική ονομασία αυτή της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας αναφέρεται σε οποιοδήποτε αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνει ο αρχηγός του κράτους- βρισκόταν εν πτήσει και επέστρεψε στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον, προληπτικά, εξήγησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η συνοδεία του αναχώρησαν με δεύτερο αεροσκάφος για το Νταβός, καθώς το πρώτο υποχρεώθηκε να επιτρέψει έπειτα από περίπου 90 λεπτά πτήσης.

Η δεύτερη απογείωση έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (σ.σ. 07:00 ώρα Ελλάδας), με άλλα λόγια η καθυστέρηση του ταξιδιού στην Ελβετία σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι περίπου δύο ώρες.