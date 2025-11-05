Συνετρίβη αεροσκάφος στο Κεντάκι – Επτά νεκροί και 11 τραυματίες

0

Δείτε βίντεο

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο από τη συντριβή του φορτηγού αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 11.

Νέο υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας αποτυπώνει με ανατριχιαστικό τρόπο τη στιγμή της τραγωδίας, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Στο πρώτο βίντεο, που τραβήχτηκε από κάμερα σε διερχόμενο φορτηγό, το αεροπλάνο φαίνεται ήδη να έχει πάρει φωτιά, να γέρνει επικίνδυνα στο πλάι και να αφήνει πίσω του φλόγες.

Newly released footage captured by the dashcam of a truck driver, showing today’s crash of UPS Flight 2976, a McDonnell Douglas MD-11 Cargo Plane operated by UPS Airlines, during takeoff from Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/bLKKoZstRP — OSINTdefender (@sentdefender) November 5, 2025

Ένα δεύτερο βίντεο δείχνει πόσο κοντά έπεσε το αεροσκάφος σε εγκαταστάσεις εταιρειών στην περιοχή, ενώ ο ήχος από την έκρηξη είναι εκκωφαντικός και αποτυπώνει τη βαρύτητα του περιστατικού.

Additional CCTV of the UPS Flight 2976 crash. People on the ground here were incredibly lucky. pic.twitter.com/QcyMGJrNhf — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) November 5, 2025

Ο δήμαρχος του Λούιβιλ επιβεβαίωσε ότι οι τέσσερις από τους νεκρούς δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο, ενώ νεκρά θεωρούνται και τα τρία μέλη του πληρώματος. Η Πτήση 2976 της UPS, που είχε απογειωθεί γύρω στις 5:15 μ.μ. τοπική ώρα (00:15 ώρα Ελλάδας), είχε προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάνιελ Κ. Ινουγιέ στη Χονολουλού, Χαβάη, όταν σημειώθηκε η συντριβή.

Τα πρώτα δεδομένα από το FlightRadar24 δείχνουν ότι το αεροσκάφος έφτασε σε ύψος μόλις 175 ποδιών λίγο μετά την απογείωση, ενώ ήταν πλήρως γεμάτο καύσιμα για το μακρινό ταξίδι προς τη Χαβάη, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί την εκτεταμένη φωτιά που ακολούθησε. Η πτώση συνέβη κοντά στο Worldport, το διεθνές αεροπορικό κέντρο της UPS, το οποίο επεξεργάζεται περισσότερα από 400.000 πακέτα ανά ώρα, φιλοξενεί 20.000 εργαζόμενους και υποστηρίζει 300 καθημερινές πτήσεις, καθιστώντας το ένα από τα πιο πολυσύχναστα logistics hubs στον κόσμο.