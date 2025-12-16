Μικρό επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη στο κεντρικό Μεξικό – Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

0

Ο κυβερνήτης προσπάθησε να προσγειώσει το αεροσκάφος σε γήπεδο ποδοσφαίρου

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβη μικρό αεριωθούμενο στο κεντρικό Μεξικό, αν και ακόμη επισήμως η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τρεις αγνοούμενους και επτά νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές και μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα έγινε στις 12:31 (τοπική ώρα) σε βιομηχανική περιοχή κοντά στην πόλη Τολούκα, ανέφερε μέσω X η γραμματεία (το υπουργείο) Υποδομών, Επικοινωνιών και Μεταφορών, διευκρινίζοντας πως συνετρίβη αεροσκάφος τύπου Cessna Citation 650. Δεν αναφέρθηκαν θύματα στο έδαφος, παρότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Πρόσθεσε πως το αεροσκάφος, χωρητικότητας ως και 15 επιβατών, είχε απογειωθεί από τη λουτρόπολη Ακαπούλκο κι είχε προορισμό την Τολούκα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Milenio, το δηλωτικό φορτίου του Τσέσνα έκανε λόγο για οκτώ επιβάτες, ανάμεσα τους τρία παιδιά 2, 4 και 9 ετών, και δυο χειριστές.

Στην τελευταία επικοινωνία του με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ο κυβερνήτης φέρεται να είπε «συντριβόμαστε». Πλάνα από κάμερα ασφαλείας κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές του αεροσκάφους στον αέρα, καθώς φαινόταν να αποπειράται απότομο ελιγμό.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο κυβερνήτης προσπάθησε να προσγειώσει το αεροσκάφος σε γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά το Τσέσνα προσεδαφίστηκε απότομα, με ταχύτητα, προτού πέσει πάνω σε συνεργείο φορτηγών.

Τα αίτια της συντριβής δεν είναι γνωστά. Δεδομένης της αμερικανικής προέλευσης του business jet, μπορεί να αναμένεται πως στην έρευνα για το δυστύχημα θα συμμετάσχουν οι αρχές των ΗΠΑ.