Τραγωδία στην Βόρεια Καρολίνα: Συνετρίβη ιδιωτικό αεροσκάφος

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στο αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό ή αν υπάρχουν επιζώντες.

Σε εικόνες που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους.

BREAKING: A small aircraft has crashed at #Statesville Regional Airport north of Charlotte, North Carolina. We are working to learn more. pic.twitter.com/60i0L1bqNv — Kaitlin Wright (@wxkaitlin) December 18, 2025

Εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) δήλωσε στο δίκτυο CNN ότι «ένα Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, γύρω στις 10:20 (τοπική ώρα, 17:20 στην Ελλάδα) της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου», μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους, το οποίο ανήκει στον βετεράνο οδηγό αγώνων NASCAR Γκρεγκ Μπιφλ.

Λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, ο πιλότος του Cessna επέστρεψε για αναγκαστική προσγείωση, αλλά το αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το 2023 ο Γκρεγκ Μπιφλ ανακηρύχθηκε ένας από τους 75 σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία των αγώνων NASCAR. Ο 56χρονος είχε διαθέσει το ελικόπτερό του για επιχειρήσεις διάσωσης και αρωγής πλημμυροπαθών στη Βόρεια Καρολίνα μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ελίν το 2024.