Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων

0

Οι Αμερικανοί πιστεύουν σε ποσοστό 65% ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα διατάξει χερσαία επίθεση στο Ιράν

Το Ιράν δεν δύναται πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο ούτε έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους, τόνισε σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρετίζοντας τα επιτεύγματα της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ξεκίνησε πριν από 20 ημέρες.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως το Ιράν είναι «πιο αποδυναμωμένο από ποτέ», ενώ το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη «και ορισμένοι θα έλεγαν μια παγκόσμια δύναμη».

Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Εναπόκειται στον ιρανικό λαό να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως, παρότι μέχρι στιγμής ο πόλεμος διεξάγεται με αεροπορικές επιδρομές και πυραυλικές επιθέσεις, χρειάζεται επίσης μια χερσαία συνιστώσα. «Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για κάτι τέτοιο», είπε χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Εκτίμησε πάντως ότι είναι νωρίς να πει με σιγουριά εάν ο ιρανικός λαός θα ξεσηκωθεί για να ανατρέψει το καθεστώς. «Εναπόκειται στον ιρανικό λαό να το δείξει, να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων», είπε ο Νετανιάχου.

«Κερδίζουμε και το (καθεστώς στο) Ιράν αποδεκατίζεται», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο. «Πιστεύει πραγματικά κανείς πως μπορεί οποιοσδήποτε να πει στον πρόεδρο Τραμπ τι να κάνει;», σχολίασε ο Νετανιάχου.

Οι Αμερικανοί πιστεύουν σε ποσοστό 65% ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα διατάξει χερσαία επίθεση στο Ιράν

Σχεδόν το 65% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα διατάξει μια ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στο Ιράν, όμως μόνο το 7% στηρίζει αυτήν την ιδέα, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η τριήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε σήμερα, δείχνει ότι η δημοτικότητα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, στο 40%, μία μονάδα πάνω από την προηγούμενη μέτρηση, λίγες ώρες αφότου ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Η δημοσκόπηση, σε δείγμα 1.545 ενηλίκων Αμερικανών, έχει περιθώριο λάθους 3 μονάδων.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο να αναπτύξει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις της στη Μέση Ανατολή. Αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Χορμούζ και μια πιθανότητα θα ήταν η απόβαση στρατιωτών στα παράλια του Ιράν. Η κυβέρνηση συζητούσε επίσης την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ του Ιράν, απ’ όπου εξάγεται το 90% του πετρελαίου της χώρας.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στηρίζουν μέχρι στιγμής τον πόλεμο: σε ποσοστό 77% είπαν ότι εγκρίνουν τα πλήγματα στο Ιράν. Μόνο το 6% των Δημοκρατικών και το 28% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων εγκρίνει τα πλήγματα. Συνολικά, περίπου το 37% των Αμερικανών συμφωνεί με τον πόλεμο. Το 59% –και μεταξύ αυτών ένας στους πέντε Ρεπουμπλικάνους– διαφωνεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το 63% των Ρεπουμπλικάνων (και το 34% των Αμερικανών συνολικά) θα στήριζε την ανάπτυξη μικρού αριθμού στρατιωτών των ειδικών δυνάμεων στο Ιράν. Το 55% διαφωνεί εντελώς με την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, είτε για μεγάλες είτε για μικρές επιχειρήσεις.