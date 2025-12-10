Απίστευτη «προσγείωση» αεροσκάφους πάνω σε αυτοκίνητο εν κινήσει στη Φλόριντα – Δείτε βίντεο

0

Απίστευτες εικόνες στις ΗΠΑ, όταν ένα αυτοκίνητο με οδηγό μια γυναίκα, κινούμενο σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο «συγκρούστηκε», όχι με κάποιο όχημα, όπως θα μπορούσε να είναι πιθανό, αλλά με ένα... αεροπλάνο.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, το αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν σε μια πολυσύχναστη διαπολιτειακή οδό στη Φλόριντα, χτυπήθηκε από ένα μικρό αεροσκάφος, ενώ επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροπλάνο, το οποίο υπέστη «απώλεια ισχύος και στους δύο κινητήρες», σύμφωνα με την Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο I-95 στην κομητεία Μπρέβαρντ και τελικά συνετρίβη (πέφτοντας πάνω) σε ένα Toyota Camry.

UPDATE: A driver sustained minor injuries when a plane crashed onto their car while landing on Interstate 95 in Brevard County, Florida, the Florida Highway Patrol reported. pic.twitter.com/pyvEkMqx7o — Breaking911 (@Breaking911) December 9, 2025

Από τη σύγκρουση, τόσο η οδηγός του αυτοκινήτου όσο και το διμελές πλήρωμα του αεροσκάφους διασώθηκαν. Η οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι... ιπτάμενοι δεν τραυματίστηκαν.

Small plane crash lands on to Florida’s I-95, pilot and passenger walk away, one motorist injured. pic.twitter.com/ShfF2DUYc8 — Mike Sington (@MikeSington) December 9, 2025

Στα πλάνα φαίνεται η ρόδα του αεροσκάφους πάνω στο όχημα πριν το αεροπλάνο γλιστρήσει μπροστά από αυτό στον δρόμο.