Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «βελτιωμένα έγγραφα» για το ειρηνευτικό σχέδιο θα είναι σύντομα έτοιμα για τις ΗΠΑ

«Αναμένουμε να κάνουμε γρήγορα τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφικτά»

Η Ουκρανία και Ευρωπαίοι εταίροι της θα είναι σύντομα έτοιμοι να παρουσιάσουν στις ΗΠΑ «βελτιωμένα έγγραφα» για το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, προσθέτοντας ότι «τα πάντα εξαρτώνται» από την βούληση της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Τα μέρη που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη είναι πλέον πιο ανεπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο X. «Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε γρήγορα τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφικτά».