Η Γκαμπριέλα Μπρουκς επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Λίαμ Χέμσγουορθ

Το ανακοίνωσε το μοντέλο με ανάρτησή του

Ο διάσημος πρωταγωνιστής Λίαμ Χέμσγουορθ (Liam Hemsworth) και η σύντροφός του, το μοντέλο Γκαμπριέλα Μπρουκς (Gabriella Brooks) αρραβωνιάστηκαν, μετά από σχεδόν έξι χρόνια σχέσης.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την ίδια την Μπρουκς με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε τρία στιγμιότυπα μεταξύ των οποίων και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι των αρραβώνων τους. Η ανάρτηση συνοδευόταν από ένα emoji σε σχήμα λευκής καρδιάς, σύμφωνα με το People.

View this post on Instagram A post shared by Gabriella Brooks (@gabriella_brooks)

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, το ζευγάρι, που έχει διατηρήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ξεκίνησε να βγαίνει από τα τέλη του 2019, λίγο μετά τον χωρισμό του ηθοποιού από την πρώην σύζυγό του, Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus).