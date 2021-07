Euro 2020: «Μέθυσε» όλη η Αγγλία μετά την πρόκριση στον τελικό – Έξαλλοι πανηγυρισμοί

Χαμόγελα από άκρη σε άκρη σε όλη την Αγγλία σκόρπισε η ιστορική πρόκριση της Εθνικής της χώρας στον τελικό του Euro 2020, μετά από μία νίκη θρίλερ κόντρα στη Δανία.

Υπενθυμίζεται ότι η Αγγλία νίκησε τη Δανία (2-1) στην παράταση παρά το γεγονός ότι η δεύτερη άνοιξε πρώτη το σκορ, και πλέον θα συναντήσει την Κυριακή (11/11, 22:00, ANT1) την Ιταλία στο Γουέμπλεϊ.

Η νίκη έδωσε τροφή στους Άγγλους για έξαλλους πανηγυρισμούς από το Λονδίνο ως το Μπέρμιγχαμ και το Νότιγχαμ.

Δείτε τα βίντεο:

ENGLAND LEAD! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

This is what it means to the fans at the Canal House in Birmingham and at the Trent Navigation Inn in Nottingham. 😆#ENGDEN | #EURO2020 | #ThreeLions pic.twitter.com/uqdBqla4nD

— ITV News Central (@ITVCentral) July 7, 2021