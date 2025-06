Ανακοίνωσε Κωστούλα η Μπράιτον – Πάνω από 40 εκατ. ευρώ και σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης για τον Ολυμπιακό

Τα κυανόλευκα θα φοράει, πλέον, ο Μπάμπης Κωστούλας καθώς επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον. Οι ερυθρόλευκοι θα βάλουν στο ταμείο τους ένα ποσό που ξεπερνάει τα 40 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, ενώ διατηρεί και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ο 18χρονος Έλληνας επιθετικός κατάφερε να ξεχωρίσει στην παρθενική του σεζόν με την πρώτη ομάδα των «ερυθρόλευκων» και ήταν αρκετές οι ευρωπαϊκές ομάδες που είχαν σημειώσει το όνομά του και είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον της.

Ανάμεσα σε αυτές, ξεχώρισε η Μπράιτον για την αποφασιστικότητά της σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της μεταγραφής και τελικά κατάφερε να συμφωνήσει τόσο με τον παίκτη όσο και με τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός είπε το «ναι» σε μια πρόταση που ξεπερνάει τα 40 εκατ. ευρώ και παράλληλα εξασφάλισε και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης ενώ ο Κωστούλας συμφώνησε για 5ετές συμβόλαιο και οι συνολικές του απολαβές αναμένεται να φτάσουν στα 10 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Ο 18χρονος επιθετικός ταξίδεψε την Τετάρτη (11/6) στην Αγγλία για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές, με τη Μπράιτον να ανακοινώνει μία μέρα μετά την απόκτησή του.

Welcome to the Albion, Charalampos! 💙🤍 pic.twitter.com/xb8PJI6TbS

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 12, 2025