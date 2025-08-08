Εκπληκτικό το προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την ανακατασκευή του – Δείτε βίντεο

0

Κόστισε 57,6 εκατ. ευρώ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άνοιξε την Παρασκευή (8/8) τις πόρτες της στο αξίας 50 εκατομμυρίων λιρών (57,6 εκατ. ευρώ) ανασκευασμένο κεντρικό κτίριο της ανδρικής πρώτης ομάδας στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον, μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της σεζόν της Premier League.

Το έργο, διάρκειας ενός έτους, σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Νόρμαν Φόστερ και τη Foster + Partners, ενώ χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τα 300 εκατομμύρια λίρες (403,47 εκατ. δολάρια) που επένδυσε πέρσι στον σύλλογο ο συνιδιοκτήτης της Γιουνάιτεντ, Τζιμ Ράτκλιφ.

Ανασχεδιασμένο με τη συμβολή παικτών και προσωπικού, το υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο εγκαινιάστηκε την ώρα που ο προπονητής Ρούμπεν Αμορίμ και η ομάδα του επέστρεφαν από την καλοκαιρινή τους περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μετά από αξιολόγηση των εγκαταστάσεων πέρσι, πήραμε γρήγορα την απόφαση να επενδύσουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός παγκόσμιας κλάσης περιβάλλοντος απόδοσης για το προσωπικό και τους παίκτες, που να αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία και το όραμά μας για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», δήλωσε ο Ράτκλιφ, ο οποίος συμφώνησε να γίνει συνιδιοκτήτης στα τέλη του 2023.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα και είμαστε βέβαιοι ότι η νέα εγκατάσταση θα παίξει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας νικηφόρας κουλτούρας στον σύλλογο».

Η πλειονότητα της διοικητικής ηγεσίας της Γιουνάιτεντ έχει ήδη μεταφερθεί στο κτίριο, το οποίο, σύμφωνα με τον σύλλογο, διαθέτει αναβαθμισμένο εξοπλισμό και τεχνολογία με έμφαση στη διατροφή, την αποκατάσταση και τη συνοχή της ομάδας, καθώς και περισσότερη φυσική φωτεινότητα και ανοιχτούς χώρους εργασίας για την ενίσχυση της επικοινωνίας.

«Το έργο αυτό αποτελεί ένα σαφές βήμα προς την ενοποίηση κάθε πτυχής του συλλόγου γύρω από ένα κοινό ποδοσφαιρικό όραμα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Ομάρ Μπεράδα. Η ανακατασκευή του κτιρίου της ανδρικής ομάδας ακολούθησε την κατασκευή, το 2024, ενός κτιρίου αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών (11,5 εκατ. ευρώ) για την πρώτη ομάδα γυναικών και την ανδρική ακαδημία.

Η Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Άρσεναλ στην πρεμιέρα της Premier League στις 17 Αυγούστου.