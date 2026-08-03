Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική – Η φωτιά μπήκε στην Αγία Σκέπη

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Μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική.

Χθες, Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν κατά την επιχείρηση δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, ένας Δανός κι ένας Έλληνας, ενώ τα δύο μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, διασώθηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι επίγειες δυνάμεις βρίσκονταν επί ποδός όλο το βράδυ διανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα και δίνοντας τιτάνια μάχη, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων. Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε σήμερα στις 03.24, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα, με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.

Πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων εξακολουθούν και επιχειρούν μαζί με εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της κατάσβεσης μπήκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί να ενισχυθούν.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Επιπλέον λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι.

Στο Κρύο Πηγάδι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καθώς έχουν καεί κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.

Η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, τις τελευταίες ώρες έχει επικεντρωθεί στην περιοχή Κανδήλι όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Το θετικό είναι ότι με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

Πίσω από την περιοχή βρίσκονται οι πρόποδες του όρους Πατέρα, όπου εξακολουθεί να καίει ένα ιδιαίτερα ενεργό μέτωπο, το οποίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρακολουθούν διαρκώς. Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες, χρησιμοποιώντας φάρους και ηχητικά σήματα, καλώντας όσους παραμένουν στις διάσπαρτες κατοικίες να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή.

Την ίδια ώρα, πυροσβέστες συνοδεύουν βαρέα οχήματα της Περιφέρειας, της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου, καθώς μπουλντόζες και άλλα χωματουργικά μηχανήματα επιχειρούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, με στόχο να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.

Όπως επισήμανε το πρωί της Δευτέρας 3/8 μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, η άνοδος της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Στο πεδίο επιχειρούν πυροσβέστες, οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντος, με τη συνδρομή πλέον και των εναέριων μέσων.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα 12 εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν ρίψεις σε διαφορετικά σημεία της τεράστιας περιμέτρου της πυρκαγιάς. Ο αριθμός τους αναμένεται να αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας, με δυνατότητα διάθεσης έως και 28 μέσων.

Σύμφωνα με την εικόνα από το μέτωπο, η φωτιά παρουσιάζει διακυμάνσεις στην έντασή της, καθώς άλλοτε αναζωπυρώνεται και άλλοτε υποχωρεί. Οι άνεμοι μεταβάλλονται συνεχώς, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν κατευθύνουν τις φλόγες προς τις κατοικημένες περιοχές, αλλά κυρίως προς τα νότια και νοτιοανατολικά. Παρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνος παραμένει υψηλός και κανείς δεν εφησυχάζει.

Πολλοί κάτοικοι βρίσκονται έξω από τα σπίτια τους, ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να τα εγκαταλείψουν. Ωστόσο, οι συστάσεις των αστυνομικών και των πυροσβεστών για άμεση αποχώρηση είναι συνεχείς, ακόμα και προς τα τηλεοπτικά συνεργεία που καλύπτουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Το σημείο όπου βρίσκεται το μέτωπο απέχει περίπου 8 με 9 χιλιόμετρα από τη Νέα Πέραμο και περίπου 500 μέτρα από το πεδίο βολής των Ειδικών Δυνάμεων, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία λόγω της ευαισθησίας της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν ισχυροί θόρυβοι, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί η προέλευσή τους. Στο μεταξύ, βαρέα μηχανήματα συνεχίζουν να καταφθάνουν στην περιοχή, προκειμένου να ανοίξουν δρόμους πρόσβασης και νέες αντιπυρικές ζώνες. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη και τα εναέρια μέσα να αρχίζουν από νωρίς το πρωί τις ρίψεις.

Καλύτερη εικόνα σε Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι

Στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου η εικόνα, όπως μεταδίδει το ERTNews, εμφανίζεται προς το παρόν βελτιωμένη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το σημείο, οι κατοικίες δεν απειλούνται άμεσα, καθώς η φορά του ανέμου οδηγεί το πύρινο μέτωπο προς το Κρύο Πηγάδι και όχι προς τον οικισμό. Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σε σχέση με νωρίτερα, γεγονός που έχει συμβάλει στη μείωση της έντασης της φωτιάς.

Παρά τη σχετική ύφεση, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη, επιχειρώντας να περιορίσουν το μεγάλο μέτωπο και να αντιμετωπίσουν τις μικρές εστίες που εξακολουθούν να καίνε στις πλαγιές του βουνού. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, καθώς η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων μεταβάλλονται διαρκώς, αλλάζοντας μέσα σε λίγα λεπτά τις συνθήκες στο πεδίο.

Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν συντονισμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να «σπάσουν» την ενιαία πύρινη γραμμή, η οποία εξακολουθεί να κινείται προς το Κρύο Πηγάδι. Την ίδια ώρα, πυκνός καπνός καλύπτει την περιοχή, ενώ διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να κατακαίνε τη δασική έκταση.

Καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα και στο Κρύο Πηγάδι. Η ένταση της φωτιάς έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ενώ η φορά των ανέμων οδηγεί πλέον τις φλόγες προς ήδη καμένες εκτάσεις, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές κατάφεραν να διασπάσουν το ενιαίο μέτωπο που συνέδεε το Κρύο Πηγάδι με τον Άγιο Νεκτάριο, περιορίζοντας την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ωστόσο, ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο στον Άγιο Νεκτάριο όσο και στο Κρύο Πηγάδι, ενώ ακόμα ένα μέτωπο καίει σε χαράδρα κοντά στην κορυφογραμμή.

Συνολικά, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή που σχηματίζεται ανάμεσα στην Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν τη δυναμική της πυρκαγιάς, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα να πραγματοποιήσουν αναγνωριστικές πτήσεις και να ξεκινήσουν στοχευμένες ρίψεις νερού στα πιο κρίσιμα σημεία του μετώπου.

Η έκταση που έχει διανύσει η πυρκαγιά από την περασμένη Παρασκευή προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η απόσταση από το Κανδήλι έως τη Νέα Πέραμο είναι μικρότερη από 10 χιλιόμετρα, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Έως και χθες στις 12:05 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, από το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, οι εκτάσεις που είχαν πληγεί ξεπερνούν τα 111.000 στρέμματα (30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής).

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας,προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινά σήμερα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων Κρατικής Αρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ θα αναπτυχθούν στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψίες.

Ειδικότερα σήμερα στις 11:00, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη, του συντονιστή Κρατικής Αρωγής, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.