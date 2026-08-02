Μαίνεται η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά – Οι φλόγες πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ξεκίνησαν να επιχειρούν τα αεροσκάφη στη Δυτική Αττική

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Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα στην περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και γρήγορα πήρε διαστάσεις, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και αναλυτικότερα στο μέτωπο βρίσκονται 52 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Νωρίτερα σήμερα, έφθασαν ακτοπλοϊκώς απο την Κυλλήνη, 10 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να συνδράμουν τις δυνάμεις που ήδη επιχειρούν στο μέτωπο.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, καθώς οι άνεμοι «έσπρωξαν» τις φλόγες προς δύο κατευθύνσεις: από τη μία προς τον Κατελειό και τη θάλασσα και από την άλλη προς το Μαρκόπουλο, απ' όπου το μέτωπο κατέβηκε προς τον Ελειό, απειλώντας τα Μαυράτα, τον Θηράμωνα και τα Χιονάτα.

Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Σε άμεσο κίνδυνο βρέθηκαν σπίτια στο Κρεμμύδι, το Μαρκόπουλο, τον 'Ανω Κατελειό και τα Μαυράτα, ενώ σε αρκετά σημεία η φωτιά πέρασε μέσα από καλλιεργημένες εκτάσεις και αυλές, λίγα μέτρα από κατοικίες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και των πρώτων πρωινών ωρών εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Οι οδηγίες αφορούσαν μεταξύ άλλων το Κρεμμύδι, το Μαρκόπουλο, τον Κατελειό, τα Μαυράτα, τα Χιονάτα και τον Θηράμωνα, ενώ οι εκκενώσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές που βρέθηκαν στην πορεία του μετώπου. Στον Κατελειό εκκενώθηκαν ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, με κόσμο να κατευθύνεται προς ασφαλέστερες περιοχές.

Μία σύλληψη για εμπρησμό

Στη σύλληψη ενός 44χρονου ημεδαπού για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι Αρχές στην Κεφαλονιά, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούστου, στις 23:21, στην περιοχή Πάστρα.

Σύμφωνα με την προανάκριση που διενεργήθηκε από τους Ανακριτικούς Υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με χρήση γυμνής φλόγας.

Η πυρκαγιά έχει μέχρι στιγμής κάψει έκταση μεγαλύτερη των 6.000 στρεμμάτων.

Ο 44χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν σχετικών εισαγγελικών εντολών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών και είχε καταδικαστεί, εκτίοντας ποινή για συναφείς πράξεις.

Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδηλίου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική έχουν ξεκινήσει ρίψεις νερού από αέρος και αεροσκάφη. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους.

Νωρίτερα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς. Ειδικότερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδήλι ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και 'Αγιος Σαράντης.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα. Επιπλέον, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Ακόμη, λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.