«Νίκο, φύγε!» – Κινδύνευσε on air το συνεργείο του ΣΚΑΪ από τη φωτιά στα Μέγαρα

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Δραματικές είναι οι στιγμές που εκτυλίσσονται τα τελευταία 24ωρα με τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Το τηλεοπτικό συνεργείο του ΣΚΑΪ βρίσκεται στα σημεία της φωτιάς, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό την πορεία της πύρινης λαίλαπας, που κατακαίει κατοικίες και παρθένο δάσος.

Μάλιστα, η ρεπόρτερ, Βιβή Γκίκα, και ο εικονολήπτης του σταθμού βρέθηκαν λίγα μέτρα μακριά από τις φλόγες και κινδύνευσαν στον αέρα, με τους πυροσβέστες να τους ζητούν να απομακρυνθούν γρήγορα.

Όπως περιέγραψε η δημοσιογράφος, οι πυκνοί καπνοί έχουν κατακλύσει την ατμόσφαιρα, ενώ ακούγεται και ο cameraman του συνεργείου να φωνάζει όταν δέχεται καύτρες από την πυρκαγιά.

«Πρέπει να απομακρυνθούμε! Νίκο, φύγε!», του επισημαίνει η Βιβή Γκίκα, ενώ και οι παρουσιάστριες από το στούντιο του ΣΚΑΪ ζήτησαν επιτακτικά από τους συναδέλφους τους να μεταβούν σε μία πιο ασφαλή ζώνη.