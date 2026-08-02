Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας – Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο χωρίς τις αισθήσεις τους

0

Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής. Όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες σώοι είναι και οι δύο χειριστές του ενός ελικοπτέρου. Το πλήρωμα επικοινώνησε με το επιχειρησιακό κέντρο για την κατάσταση του και έδωσε τις συντεταγμένες του μετά την πτώση.

Πρόκειται για δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell, το ένα εκ των οποίον ήταν για τον συντονισμό. Σε αυτά τα ελικόπετρα ο χειριστής είναι ξένος και ο συντονιστής Έλληνας.

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τέσσερα άτομα από το σημείο της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΚΑΒ, δύο από τους επιβαίνοντες είναι ελαφρά τραυματισμένοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Και οι τέσσερις διακομίζονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ).

Ειδικότερα σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, δύο ελικόπτερα τύπου BELL, μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων έκαστο, κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.