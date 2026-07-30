Αναζωπύρωση της φωτιάς στην Πάρο: Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση του Καμαρίου και της Αγκαιριάς

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Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεση

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εξέδωσε στις 3:11 το απόγευμα της Πέμπτης η Πολιτική Προστασία, λόγω της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάρο.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου να απομακρυνθούν προς την Αλυκή, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η νέα ειδοποίηση εκδόθηκε καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος για τη διευκόλυνση των εκκενώσεων και την προστασία των πολιτών.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφώνονται άμεσα με τις οδηγίες του 112 και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση στις περιοχές όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την Αγκαιριά

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της περιοχής Αγκαιριά Πάρου καλώντας τους να απομακρυνθούν απ' αυτήν και να κατευθυνθούν προς Αλυκή λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγκαιριά της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, απομακρυνθείτε προς Αλυκή. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».