Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ εγκατέλειψαν το πολυτελές τους σπίτι στην Γαλλία εξαιτίας της φωτιάς

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Ο διάσημος ηθοποιός έστειλε στον δήμαρχο του Μπρινιόλ Ντιντιέ Μπρεμόν, εκφράζοντας την ανησυχία του

Ο ηθοποιός του Χόλυγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ και η βρετανίδα σύζυγός του Αμάλ, δικηγόρος που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, εγκατέλειψαν σήμερα το πολυτελές τους σπίτι στο Μπρινιόλ λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στην νότια Γαλλία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Κλούνεϊ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ηθοποιού έδωσε στο Reuters μία επιστολή την οποία ο ηθοποιός έστειλε στον δήμαρχο του Μπρινιόλ Ντιντιέ Μπρεμόν, εκφράζοντας την ανησυχία του την ώρα που πολλές περιοχές της Γαλλία είναι δίνουν μάχη ενάντια στις πυρκαγιές.

«Αγαπητέ Ντιντιέ. Προς το παρόν δεν έχουμε ιδέα αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή τη φοβερή στιγμή και, καθώς εγκαταλείπουμε το Μπρινιόλ, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα», έγραψε ο Κλούνεϊ.

«Πρώτον, ελπίζουμε ότι εσείς και οι κάτοικοι της πόλης μας είστε καλά και, δεύτερον, ότι η Αμάλ και εγώ είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε πως ό,τι κι αν συμβεί στο χωριό μας, εμείς είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλουμε στην επανένωσή της. Αγαπάμε το Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί», προσθέτει στην επιστολή του.

Το ζεύγος και τα ηλικίας εννέα ετών δίδυμα τους, Αλεξάντερ και Έλλα, έλαβαν την γαλλική υπηκοότητα το 2025, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι Κλούνεϊ αγόρασαν το σπίτι τους στο Μπρινιόλ, το οποίο βρίσκεται σε έναν αμπελώνα στην περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, το 2021, όταν η εκτιμώμενη αξία του ανερχόταν σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ.