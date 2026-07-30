Φωτιά στην Άνδρο: Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από τον Κόλυμπο

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και στην περιοχή -η οποία σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς- πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου 'Ανδρου . Επιπλέον νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτήν μέσω επαρχιακής οδού 'Ανδρου-Γαυρίου προς Χώρα 'Ανδρου. Υπενθυμίζεται ότι στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Παλαιόπολη με κατεύθυνση προς Μπατσί, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.