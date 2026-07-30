Φωτιά στην Άνδρο: Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από τον Κόλυμπο

Φωτιά στην Άνδρο: Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από τον Κόλυμπο

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και στην περιοχή -η οποία σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς- πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου 'Ανδρου . Επιπλέον νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτήν μέσω επαρχιακής οδού 'Ανδρου-Γαυρίου προς Χώρα 'Ανδρου. Υπενθυμίζεται ότι στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Παλαιόπολη με κατεύθυνση προς Μπατσί, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.