Δασική φωτιά στην ανατολική Αγγλία – Δεν απειλούνται οι πυρηνικοί σταθμοί της περιοχής

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Οι αρχές λένε ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί

Μια δασική πυρκαγιά στην ανατολική Αγγλία, μια από τις μεγαλύτερες που έχουν ξεσπάσει ποτέ στην περιοχή αυτήν, δεν απειλεί τις κοντινές πυρηνικές εγκαταστάσεις και δεν αναμένεται να επεκταθεί προς αυτές, ανέφεραν σήμερα οι αρχές.

Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Sizewell Β της γαλλικής εταιρείας EDF και ο Sizewell C, ένας νέος, υπό κατασκευή σταθμός. Η πυρκαγιά καίει σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων βόρεια των πυρηνικών σταθμών, στο Ντάνγουιτς Χιθ.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σάφολκ περιέγραψε την πυρκαγιά ως μια από τις δυσκολότερες στην ιστορία της χώρας. Λόγω της κατάστασης, εκκενώθηκαν οι γύρω κοινότητες και ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν. Οι μετεωρολόγοι πάντως δεν προβλέπουν αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων που θα ωθούσε τις φλόγες προς τους πυρηνικούς σταθμούς.

Η διεύθυνση του σταθμού Sizewell C σημείωσε ότι ο κίνδυνος είναι μικρός, λόγω της απόστασης αλλά και επειδή παρεμβάλλονται πηγές νερού. Η λειτουργία του Sizewell Β δεν επηρεάστηκε.

Η υπουργός Οικιστικής Ανάπτυξης Άντζελα Ρέινερ είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της στους πολίτες.