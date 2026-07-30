«Μάχη» με την πύρινη λαίλαπα στο Ρέθυμνο – Σε κρίσιμη κατάσταση η περιοχή Πρέβελης

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Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις

Συνεχίζει να δοκιμάζεται η περιοχή του νότιου Ρεθύμνου, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Όπως τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό, ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Πρέβελης, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.

Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Στο μεταξύ, σε βίντεο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που κατέγραψαν την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σήμερα στον Ασώματο Ρεθύμνου, αποτυπώνεται ο πυκνός καπνός να ακολουθεί το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες προσέγγισης από τα εναέρια μέσα, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή ούτε μία ρίψη νερού, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, των συνθηκών μηδενικής ορατότητας λόγω του πυκνού καπνού και των έντονων αναταράξεων που επικρατούσαν στην περιοχή.