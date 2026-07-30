Μαίνεται ο πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη νέα πυρκαγιά στον Ασώματο – Διαδοχικά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

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Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από περιοχές που απειλούνται.

Σύμφωνα με τη συνέχεια της άτυπης ενημέρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα, 30 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν πλέον 72 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, ακόμη μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα, τα οποία, λόγω των ισχυρών ανέμων, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προληπτικές απομακρύνσεις μέσω του 112. Στις 14:42 εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αμμούδι προς τον Δρυμίσκο, ενώ την ίδια ώρα εστάλη νέο μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Δαμνώνι προς τον Πλακιά. Είχε προηγηθεί, στις 14:35, μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στα Λευκόγια προς τον Ασώματο.

Νωρίτερα είχαν εκδοθεί ακόμη τρία μηνύματα του 112: στις 13:59 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού προς τα Λευκόγια, στις 13:48 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγια και στις 13:25 ενημερωτικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με τις ριπές να φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.