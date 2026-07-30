Η Κρήτη αποχαιρετά τον πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο

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Συγκλονίζουν τα λόγια του Αρχιεπισκόπου Κρήτης

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε στον ναό Αγίου Νεκταρίου, στον Φουρφουρά Αμαρίου, η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο νότιο Ρέθυμνο.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ενώ το «παρών» έδωσαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι του εκλιπόντος από το Πυροσβεστικό Σώμα, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και πλήθος πολιτών. Μεταξύ αυτών ήταν ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, οι οποίοι απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του νεαρού πυροσβέστη.

Σε μήνυμά του, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έκανε λόγο για ημέρα πένθους για ολόκληρη την Κρήτη, σημειώνοντας ότι οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ως ήρωες» στη μάχη για την προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρο το Πυροσβεστικό Σώμα, τονίζοντας ότι η προσφορά τους θα παραμείνει ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη.

Στο ίδιο κλίμα, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης τόνισε ότι ο δήμος βιώνει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του. Όπως ανέφερε, η θυσία των δύο πυροσβεστών θα αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι εξακολουθούν να επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε και ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, επισημαίνοντας ότι η απώλεια των δύο πυροσβεστών υπερβαίνει τον προσωπικό πόνο και μετατρέπεται σε πένθος για ολόκληρη την Κρήτη. Όπως σημείωσε, η τιμή στη μνήμη τους πρέπει να συνοδεύεται από διαρκή μέριμνα για την πρόληψη, την ουσιαστική ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και τη στήριξη όσων υπηρετούν καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Τέλος, το απόγευμα, στις 17:00, θα τελεστεί στον ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου, η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Εμμανουήλ (Μανώλη) Στρατιδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση κατάσβεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο πυροσβεστών, τονίζοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να προστατεύσουν συνανθρώπους τους και τις περιουσίες τους.

«Αυτές οι ώρες, όπως είπα και στον ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο», ανέφερε.

Όπως αναφέρει το Creta24 στη συνέχεια χαρακτήρισε τους δύο άνδρες παράδειγμα αυταπάρνησης και ανιδιοτελούς προσφοράς, υπογραμμίζοντας πως η στάση τους αποτελεί πρότυπο για όλους.

«Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας. Έπεσαν στο καθήκον τους, ηρωικά. Αποτελούν πλέον παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, επισημαίνοντας πως αποτελεί ευθύνη όλων να διαφυλάξουν τον τόπο.

«Πρέπει αυτόν τον τόπο που μας έδωσε ο Θεός να τον αγαπούμε, να τον φυλάσσουμε, να τον προσέχουμε».

Αναφερόμενος στις αιτίες που προκαλούν τις καταστροφικές πυρκαγιές, εξέφρασε την ευχή να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια και όχι σε εμπρηστικές ενέργειες.

«Όλα αυτά τα οποία γίνονται από αβλεψήματά μας, ελπίζω και όχι από δολιοφθορές, που δεν μπορεί ούτε το μυαλό μου να το σκεφτεί, ούτε να το φανταστώ πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τόσο φθονούν τον εαυτό τους, τον αδερφό τους και τη φύση για να βάζουν φωτιές. Αυτά είναι τα αποτελέσματα», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, σημείωσε ότι η τραγωδία αυτή πρέπει να αποτελέσει αφορμή προβληματισμού και ευθύνης για όλους.