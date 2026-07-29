Αυτοί είναι οι δύο ήρωες πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο

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Οι πυκνοί καπνοί τους αποπροσανατόλισαν

Η θλίψη είναι διάχυτη στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών πάνω στο καθήκον, δίνοντας μάχη με τη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης δεν κατάφεραν να επιστρέψουν από την αποστολή τους. Έπεσαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, προσπαθώντας να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, αφήνοντας πίσω τους βαθιά θλίψη και συγκίνηση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες επέβαιναν στο υπηρεσιακό τους όχημα όταν, στην περιοχή Σαχτούρια της Νέας Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Λίγα λεπτά αργότερα εγκλωβίστηκαν από τη φωτιά, χωρίς να καταφέρουν να διαφύγουν. Το τραγικό τέλος τους επιβεβαιώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, βυθίζοντας στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα.

Παντελής Διαμαντάκης

Ο Παντελής Διαμαντάκης ήταν μόλις 25 ετών. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης, ακολουθώντας τον δρόμο της προσφοράς.

Καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου, όπου η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει ανείπωτη θλίψη.

Οι κάτοικοι μιλούν για ένα παιδί ευγενικό, μορφωμένο και χαμηλών τόνων, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία. Ήταν μέλος πολύτεκνης οικογένειας, ενώ ο πατέρας του είναι ιερέας της περιοχής.

Η απώλειά του έχει συγκλονίσει συγγενείς, φίλους και όσους τον γνώριζαν.

Εμμανουήλ Στρατιδάκης

Ο δεύτερος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του ήταν ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης, πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, με καταγωγή από το Γερακάρι Αμαρίου.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στην τοπική κοινωνία και είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.

Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο της προσφοράς, με έντονη κοινωνική δράση και αγάπη για τον τόπο του.

Σκηνές οδύνης

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης, οι σοροί των δύο πυροσβεστών μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, σύμφωνα με το rethnea.gr

Έξω από το νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν σκηνές βαθιάς συγκίνησης, καθώς συγγενείς και φίλοι των δύο θυμάτων έφτασαν για να τους αποχαιρετήσουν, ενώ ψυχολόγοι βρέθηκαν στο πλευρό των οικογενειών για να τους στηρίξουν στις δύσκολες αυτές στιγμές.

Οι κηδείες

Η τοπική κοινωνία του Αμαρίου ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τους δύο πυροσβέστες με ιδιαίτερη συγκίνηση.

Η κηδεία του Εμμανουήλ Στρατιδάκη θα τελεστεί την Πέμπτη στις 17:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου.

Το τελευταίο «αντίο» στον Παντελή Διαμαντάκη θα ειπωθεί επίσης την Πέμπτη, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Επισκοπείο Φουρφουρά.