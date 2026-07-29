Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες – «Έπεσαν ηρωικά», ανακοίνωσε η Υπηρεσία τους

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Έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς

Τραγικά είναι τα μαντάτα από την μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Πρόκειται για πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Φέρονται να είναι ηλικίας 27 και και 23 ετών.

Η φωτιά στο μεταξύ μαίνεται και ανασταλτικός παράγοντας είναι ο ισχυρός άνεμος.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Το τραγικό συμβάν επιβεβαίωσε η Πυροσβεστική. Ειδικότερα στην ανακοίνωση της η Πυροσβεστική αναφέρει :

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».