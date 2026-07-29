Φωτιά στον Αθερινόλακο Σητείας: Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες – Ζημιές σε εργοστάσιο της ΔΕΗ

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Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι πολύ ισχυροί, με πολύ δυνατές ριπές αέρα

Νέα φωτιά εκδηλώθηκεστην Κρήτη και συνεχίζει να μαίνεται το βράδυ, αυτή τη φορά στην περιοχή του Αθερινόλακου Σητείας.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews Ιάσωνας Ταβλάς, η φωτιά πέρασε και στο εργοστάσιο της ΔΕΗ που βρίσκεται στην περιοχή και έχουν καεί κάποιες από τις εγκαταστάσεις του.

Επίσης κάηκαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα (σε πρόσωπο και χέρια), διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο και δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Η φωτιά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο και πάνω από αυτό, σε μια απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων, είναι το χωριό Αγία Τριάδα ενώ σε αποστάσεις τριών χιλιομέτρων βρίσκονται και κάποιοι οικισμοί.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι πολύ ισχυροί, με πολύ δυνατές ριπές αέρα.