Στις φλόγες η Κρήτη: Φωτιά ξέσπασε και στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου

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Καίει σε δασική έκταση

Δασική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Μήνυμα του 112 ζήτησε από τους πολίτες αν βρίσκονται στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθο να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γιαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο μεταξύ, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που δρουν στη φωτιά της Αγίας Τριάδας στη Σητεία, με 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Στον αγώνα κατά της φωτιάς συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η φωτιά που εκτείνεται σε αγροτολιβαδικη, γεωργική και χαμηλή βλάστηση, πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση.