Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο: Εντολή απομάκρυνσης και από την Αγία Γαλήνη – Θρήνος για τους 2 νεκρούς πυροσβέστες

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Λόγω των ισχυρών ανέμων έχουν σταματήσει να επιχειρούν τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στο Νότιο Ρέθυμνο, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Αγία Γαλήνη να απομακρυνθούν προς το Τυμπάκι και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Παράλληλα, όλοι είναι σοκαρισμένοι από το θάνατο των δύο πυροσβεστών πάνω στο καθήκον.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά, ωστόσο λόγω του πολύ ισχυρού αέρα δεν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσβεση τα εναέρια μέσα, παρόλο που είναι διαθέσιμα 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τη νεότερη άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου επιχειρούν 156 πυροσβέστες, με 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, 33 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ. Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Πρόκειται για το έκτο μήνυμα του 112 από την έναρξη της πυρκαγιάς. Είχαν προηγηθεί:

στις 14:35, προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς,

στις 15:27, μήνυμα για απομάκρυνση από την Κρύα Βρύση προς το Ρέθυμνο,

στις 15:37, μήνυμα για απομάκρυνση από Σαχτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη,

στις 16:18, μήνυμα για απομάκρυνση από Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο προς την Αγία Γαλήνη μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου,

στις 17:13, μήνυμα για απομάκρυνση από την Τριόπετρα προς τον Κεραμέ μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).