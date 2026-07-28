Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο – Ελεύθερη αφέθηκε η σύντροφός του

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Υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα

Σε διαφορετικές εκτιμήσεις έφτασαν ανακρίτρια και εισαγγελέας μετά την απολογία του 41χρονου για τον θάνατο της διασώστριας στην Άνω Σύρο, σύμφωνα το cyclades24.gr.

Η ανακρίτρια υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή μέχρι τη δίκη, ενώ η εισαγγελέας έκρινε πως αρκεί να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου και να αρθεί η διαφωνία των δύο δικαστικών λειτουργών, ο 41χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό. Η τελική απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς η υπόθεση εξακολουθεί να παρουσιάζει αρκετές ασάφειες και ερωτήματα.

Ελεύθερη η σύντροφός του

Νωρίτερα, ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ενήργησε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τη σύντροφό του, ισχυριζόμενος πως όλα συνέβησαν μέσα στο σπίτι του, όταν η 42χρονη εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά και επιτέθηκε στο ζευγάρι.

Όσον αφορά τη 30χρονη σύντροφό του, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Υποχρεούται να δίνει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, ενώ δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγγελικές αρχές έχουν ασκήσει στον 41χρονο δίωξη για πρόκληση θανατηφόρας βλάβης και όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σημαντικά στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των τριών εμπλεκομένων, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Κατά την απολογία του, ο 41χρονος επέμεινε ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας και πως δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.

Υποστήριξε ακόμη ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε εκείνη τη στιγμή, αναφέροντας πως έκοβε τυρί, και ότι αμέσως μετά καταδίωξε τη διασώστρια όταν εκείνη άρχισε να απομακρύνεται από το σπίτι.

Χαρακτηριστικά είπε: «Εγώ μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου, μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα και τότε έφτασε στο σπίτι η 42χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της. Έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εκείνη την ώρα έτρωγα και γι αυτό δεν άκουσε συνομιλίες. Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω».

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι, πλησίασε για να της αφαιρέσει την κουκούλα και να διαπιστώσει ποια ήταν, καθώς, όπως είπε, δεν είχε καταλάβει την ταυτότητά της. Ανέφερε ακόμη ότι αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για μια γνωστή του, τη Δέσποινα, και μόνο όταν είδε το πρόσωπό της συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για την 42χρονη, γεγονός που, όπως ισχυρίστηκε, τον σόκαρε.