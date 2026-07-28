Θρίλερ στο Γαλάτσι: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος ηλικιωμένου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση

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Βρέθηκε νεκρός το περασμένο Σάββατο με τραύμα στο λαιμό

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου ηλικιωμένου που βρέθηκε νεκρός το περασμένο Σάββατο στο σπίτι του στο Γαλάτσι. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του 80χρονου οφείλεται σε απόφραξη των αεροφόρων οδών. Το έγκλημα έγινε στην οδό Ανδρούτσου.

Χθες ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, και προέκυψε πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι ερευνητές της αστυνομίας, εκτιμούν πως ο δράστης τοποθέτησε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο του θύματος και τον έπνιξε.

Στο μαξιλάρι βρέθηκαν κηλίδες αίματος, και μεταφέρθηκε για ανάλυση στα εργαστήρια της Aστυνομίας.

Η κεντρική πόρτα του διαμερίσματος δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ μόνο το υπνοδωμάτιο του θύματος ήταν αναστατωμένο, καθώς ο δράστης βρήκε αυτό που έψαχνε το πήρε και εξαφανίστηκε.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιό του από τον γιο του, καθώς δεν απαντούσε στο σταθερό και κινητό του τηλέφωνο.

Ο 80χρονος έφερε τραύμα στον λαιμό του, γεγονός που ανησύχησε τον ιατροδικαστή και του αστυνομικούς της Ασφάλειας Γαλατσίου.

Την έρευνα για την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αθηνών, που αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας στη περιοχή του έγινε το έγκλημα, αλλά και μαρτυρίες.