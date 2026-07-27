Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Διπλή προφυλάκιση για τον 28χρονο Αιγύπτιο

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Τόσο για το έγκλημα κατά του δικηγόρου, όσο και για την κατηγορία ασέλγειας σε ανήλικη

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά τη διπλή του απολογία ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για την άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου.

Η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί με τον νεαρό κατηγορούμενο να καλείται να δώσει εξηγήσεις για δυο υποθέσεις στις οποίες φέρεται μα εμπλέκεται.

Ο 28χρονος, αρχικά , απολογήθηκε για την υπόθεση της ασέλγειας σε ανήλικη και για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα τον περασμένο Μάιο. Ο νεαρός κρίθηκε προφυλακιστέος για την συγκεκριμένη υπόθεση και στη συνέχεια έδωσε τη δική του εκδοχή για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου, μέσα στο γραφειο του στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με τον συνήγορο που τον ανέλαβε την περασμένη Παρασκευή, από σήμερα το πρωί μετά την μετατροπή της κατηγορίας της κλοπής είναι αντιμέτωπος με αυτή της ληστείας, φέρεται να αρνήθηκε πως είχε προσχεδιάσει το έγκλημα.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα» φέρεται να είπε στις αρμόδιες αρχές ισχυριζόμενος ότι διαπληκτίστηκε με το θύμα . «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου» είπε ,σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένοντας πως όταν έφυγε ο άτυχος δικηγορος δεν ήταν νεκρός . «Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα» φέρεται να είπε.

Οι ισχυρισμοί του , ωστόσο, δεν έπεισα με αποτέλεσμα να διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση και για αυτήν την υπόθεση.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου