Δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο: Ο θάνατος της προήλθε από μαχαιριά στον θώρακα, λέει η ιατροδικαστική εξέταση

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Το χρονικό της περίεργης υπόθεσης

Nέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι το θανατηφόρο τραύμα προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο», δηλαδή σε τραύμα που προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο. Όπως διαπιστώθηκε, το χτύπημα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς διαπέρασε τον πνεύμονα, προκαλώντας εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία και οδηγώντας στον θάνατο της.

Στην ιατροδικαστική ορολογία, ο όρος «νύσσον και τέμνον όργανο» χρησιμοποιείται για αντικείμενα που διαθέτουν αιχμηρή άκρη και κόψη, όπως ένα μαχαίρι. Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να διαπεράσουν τους ιστούς και ταυτόχρονα να προκαλέσουν τομή.

Όταν ένα τέτοιο τραύμα πλήξει ζωτικά όργανα του θώρακα, όπως ο πνεύμονας, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία ή πνευμοθώρακα, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί ταχύτατα σε θανατηφόρο κάκωση.

Το ζευγάρι που κατηγορείται για τον θάνατο της 41χρονης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή αύριο Τρίτη, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

Μέχρι τότε, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες της τραγωδίας που έχει συγκλονίσει τη Σύρο και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Οι αστυνομικοί ερευνούν κάθε στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη ενώ αναμένεται η άρση απορρήτου στα κινητά των εμπλεκομένων που δείξει εάν είχαν κάποια επικοινωνία.

Στο μικροσκόπιο η αναπαράσταση

Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν με ακρίβεια τη θέση θύματος και δράστη τη στιγμή του τραυματισμού, αλλά και τις κινήσεις που προηγήθηκαν του μοιραίου χτυπήματος.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, με τους ερευνητές να εξετάζουν την πορεία του τραύματος, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να επιβεβαιώσει ή να αντικρούσει τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.

Ο 41χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυρισμός που ερευνάται σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα και το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί και στη σύζυγό του.

Για τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε στο νησί μίλησαν το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης και ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Μα 17:00 το απόγευμα με τη στολή της δεν προκαλεί ερωτηματικά;» διερωτήθηκε σχετικά με το περιστατικό ο Γιώργος Τσούκαλης εστιάζοντας στη γυναίκα που έχει καταγραφεί από κάμερα να φτάνει στο σπίτι του ζευγαριού.

«Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια ο εισαγγελέας να έχει ζητήσει αναπαράσταση. Δεν πείστηκε και έτσι τη ζήτησε. Κράτησε μάλιστα τρεις ώρες» είπε ο ιδιωτικός ερευνητής και τόνισε: «Η άρση του απορρήτου των τηλεφώνων των τριών που εμπλέκονται στην υπόθεση μπορεί να αναδείξει πολλά. Θα αποδείξει εάν το ζευγάρι με τη γυναίκα είχε κάποια γνωριμία. Θα δούμε επίσης εάν συνδέεται η απόπειρα ληστείας που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού με κάτι το οποίο μπορεί να συνδεθεί».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στη Σύρο, όταν η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε κατοικία του νησιού.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς το τραύμα στον θώρακα είχε προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες.

Από την πρώτη στιγμή οι Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένη έρευνα, συλλέγοντας καταθέσεις και στοιχεία από τον χώρο, ενώ η αναπαράσταση των γεγονότων πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε το θανατηφόρο τραύμα.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή, που καταλήγει ότι ο θάνατος προήλθε από «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο» με διάτρηση του πνεύμονα, αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά στοιχεία της δικογραφίας, πάνω στο οποίο αναμένεται να στηριχθεί η περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.